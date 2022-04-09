НБУ будет держать курс доллара на одном уровне до конца военного положения
Национальный банк Украины будет держать официальный курс на уровне 29,25 грн/доллар
Об этом сообщил заместитель главы регулятора Сергей Николайчук в эфире телемарфона, передает ЭП .
По его словам, курс планируется фиксировать до окончания военного положения.
"А дальше, после нашей победы, мы будем постепенно возвращаться в привычный режим плавающего обменного курса. Но этот переход восстановления валютной политики Нацбанка будет очень постепенным, чтобы избежать резких потрясений", - заявил Николайчук.
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