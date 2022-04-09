НБУ будет держать курс доллара на одном уровне до конца военного положения

Об этом сообщил заместитель главы регулятора Сергей Николайчук в эфире телемарфона, передает ЭП .

По его словам, курс планируется фиксировать до окончания военного положения.

"А дальше, после нашей победы, мы будем постепенно возвращаться в привычный режим плавающего обменного курса. Но этот переход восстановления валютной политики Нацбанка будет очень постепенным, чтобы избежать резких потрясений", - заявил Николайчук.