Называют сыновей "спонсорами" и призывают мародеритов: СБУ перехватила разговор родителей российских захватчиков, стремящихся разбогатеть на войне

Об этом сообщает официальный Telegram-канал СБУ.



Родители оккупантов называют своих сыновей "спонсорами", призывают их мародерить по полной.



"Не высовывайся! Мой спонсор должен нарубить бабла и приехать домой", – говорит отец русскому солдату, который сейчас стоит под Харьковом.



Россиянин-старший рекомендует сыну не обращать внимание на низкую зарплату, а нехватку денег компенсировать дорогими украинскими автомобилями: "Разбирайте мерседесы, у них запчасти дорогие".



"Наши командиры либо их пи*дят себя и катаются, либо расстреливают из автоматов", - рассказывает оккупант.



"Снимите генератор. Генератор на "мерс" и "аудюху" стоит тысяч 10-20. Прикопай десяток генераторов – это 200 тысяч", - дает совет изобретательный россиянин.



В СБУ подчеркнули, что "прикопать" скорее могут его сына.



"Наверное, его так затмила жажда разбогатеть, что он и не думает: "прикопать" могут его собственного сына. Украинские защитники круглосуточно над этим работают!", - подытожили в СБУ.



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