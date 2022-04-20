Называют сыновей "спонсорами" и призывают мародеритов: СБУ перехватила разговор родителей российских захватчиков, стремящихся разбогатеть на войне
Служба безопасности Украины перехватила разговор родителей российских захватчиков, рассматривающих войну в Украине, как шанс разбогатеть
Об этом сообщает официальный Telegram-канал СБУ.
Родители оккупантов называют своих сыновей "спонсорами", призывают их мародерить по полной.
"Не высовывайся! Мой спонсор должен нарубить бабла и приехать домой", – говорит отец русскому солдату, который сейчас стоит под Харьковом.
Россиянин-старший рекомендует сыну не обращать внимание на низкую зарплату, а нехватку денег компенсировать дорогими украинскими автомобилями: "Разбирайте мерседесы, у них запчасти дорогие".
"Наши командиры либо их пи*дят себя и катаются, либо расстреливают из автоматов", - рассказывает оккупант.
"Снимите генератор. Генератор на "мерс" и "аудюху" стоит тысяч 10-20. Прикопай десяток генераторов – это 200 тысяч", - дает совет изобретательный россиянин.
В СБУ подчеркнули, что "прикопать" скорее могут его сына.
"Наверное, его так затмила жажда разбогатеть, что он и не думает: "прикопать" могут его собственного сына. Украинские защитники круглосуточно над этим работают!", - подытожили в СБУ.
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