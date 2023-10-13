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"Называйте нас Бандерами": футболисты "Кривбасса" презентовали патриотический трек

13 октября, 2023 пятница
17:37
Спорт

Сегодня, 13 октября, на музыкальных платформах был представлен второй патриотический трек от футболистов "Кривбасса" - "Называйте нас Бандерами"

Об этом сообщает официальный сайт "Кривбасса".

К созданию композиции присоединились Андрей Понедельник и Дмитрий Хомченовский. "Называйте нас Бандерами" – это второй трек футболистов. В начале июня они представили песню "Доля".

По словам Андрея Понедельника, ситуация в Украине нуждается в постоянной огласке в мире, песня – это состояние души украинцев, возможность показать всем, что мы – несгибаемая нация и победа обязательно будет за нами.

"Сейчас есть мысли о следующей композиции, и очень хочется, чтобы это было не о войне. Но хотим поддержать украинский народ. Будем рады увеличить нашу аудиторию, и, возможно, в следующий раз попробуем другие темы. Название трека придумал Понедельник. Россия боится настоящих Бандер, поэтому пусть нас так и называет, потому что мы все – сыновья и дочери Бандеры, сыновья и дочери Украины", - подчеркнул Дмитрий Хомченовский.

Хомченовский является автором бита, Понедельник написал и прочитал текст.

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