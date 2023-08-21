Называть прибыль всех поставщиков Минобороны убыткам государству – это нонсенс, - Яровая
Член Антикоррупционного совета МОУ и заместитель главы коллегиальной комиссии по тыловому обеспечению Дана Яровая назвала нивелированием законодательства Украины решение Государственной аудиторской службы о том, что прибыль, которую получили частные и государственные компании, сотрудничая с Минобороны, является нарушением
Об этом она сказала в интервью Эспрессо.
По словам Яровой, нивелирование законов Украины со стороны Госаудита начинается с Конституции, где отмечается, что любая предпринимательская деятельность создается для получения прибыли. Так что в Украине на этом базируется весь принцип экономики.
"Называть прибыль всех поставщиков Минобороны ущербам государству - это нонсенс. У нас есть установленные границы по оружию - государство регулирует не более 3%, по тыловому обеспечению без "Прозрачно" - это до 30%. Если есть случаи преувеличения, пусть этим занимаются правоохранители ", - подчеркнула Яровая.
Член Антикоррупционного совета отметила, что проблематика также заключается в заявлении Госаудитслужбы о том, что закупка Минобороны с налогом на добавленную стоимость (НДС) топлива – это ущерб государству.
"В случае, когда закупается что-то с НДС государством, то этот НДС снова идет в бюджет, то есть где там убытки, я не понимаю", - сказала она.
Кроме того, Яровая напомнила, что во время запусков торгов по топливу по НДС в Департаменте государственных закупок ГБР проводило следственные действия.
"Государственный аудит – это такая же структура, которая входит в исполнительную власть, как и Министерство обороны, и подотчетна премьер-министру Шмыгалю. Пока есть эта неурегулированность законодательства, что у нас исполнительная власть не может договориться одна ветвь с другой, о чем мы можем говорить в этой ситуации", - рассказала заместитель председателя коллегиальной комиссии по тыловому обеспечению.
- Накануне Дана Яровая отмечала , что поставщики Министерства обороны Украины начали получать предписания с требованием вернуть прибыль.
- Государственная аудиторская служба Украины по результатам проверки Минобороны нашла нарушений на 2,5 млрд грн, ими считается прибыль, полученная частными и государственными компаниями, сотрудничая с МО.
- Впоследствии министр обороны Украины Алексей Резников написал , что в Украине создана такая ситуация, когда выводы Госаудитслужбы создали огромные проблемы и украинской армии, и украинскому бизнесу.
- Яровая также заявила, что у аудиторов осталось пространство, чтобы манипулировать уголовными делами и делать так, чтобы отдельные компании не могли нормально работать.
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