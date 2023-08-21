Называть прибыль всех поставщиков Минобороны убыткам государству – это нонсенс, - Яровая

Об этом она сказала в интервью Эспрессо.

По словам Яровой, нивелирование законов Украины со стороны Госаудита начинается с Конституции, где отмечается, что любая предпринимательская деятельность создается для получения прибыли. Так что в Украине на этом базируется весь принцип экономики.

"Называть прибыль всех поставщиков Минобороны ущербам государству - это нонсенс. У нас есть установленные границы по оружию - государство регулирует не более 3%, по тыловому обеспечению без "Прозрачно" - это до 30%. Если есть случаи преувеличения, пусть этим занимаются правоохранители ", - подчеркнула Яровая.

Член Антикоррупционного совета отметила, что проблематика также заключается в заявлении Госаудитслужбы о том, что закупка Минобороны с налогом на добавленную стоимость (НДС) топлива – это ущерб государству.

"В случае, когда закупается что-то с НДС государством, то этот НДС снова идет в бюджет, то есть где там убытки, я не понимаю", - сказала она.

Кроме того, Яровая напомнила, что во время запусков торгов по топливу по НДС в Департаменте государственных закупок ГБР проводило следственные действия.

"Государственный аудит – это такая же структура, которая входит в исполнительную власть, как и Министерство обороны, и подотчетна премьер-министру Шмыгалю. Пока есть эта неурегулированность законодательства, что у нас исполнительная власть не может договориться одна ветвь с другой, о чем мы можем говорить в этой ситуации", - рассказала заместитель председателя коллегиальной комиссии по тыловому обеспечению.