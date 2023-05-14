Называть Крым и Причерноморье Таврией – все равно что оскорблять Украину Малороссией
Интересно, что должны чувствовать украинцы, услышав рассказ о боевых действиях на "новороссийском" или "малороссийском" направлении. Или когда Галицию "случайно" назовут "Восточной Малопольшей"
Неудобно? Неловко? Ну, как минимум.
Но ведь у нас вполне привычно говорят о Херсонщине, как о "таврическом направлении". Потому что, дескать, "так сложилось исторически". И вообще - "что здесь плохого?".
В целом столько же плохого, что и в слове "Новороссия". Оно вам нравится?
Появились они почти одновременно. И с одной целью: забыть, вычеркнуть из истории население края, которое жило здесь до прихода русских.
Отличие только одно. "Новороссия" - название, направленное в будущее этих земель, когда все их жители будут по-шульгински "русскими, русскими, русскими" - другой перспективы в империи у них не должно быть. А "Таврия" – якобы в прошлое, когда в Крым не добрались даже скифы с древними греками, а в горах и на южном побережье обитали полулегендарные племена тавров. С намеком, что все появившиеся после – только пришельцы, которых и выбросить с полуострова не жалко.
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Но и это на самом деле фальсификация. Ибо до прихода россиян никакой Таврии или Тавриды (еще один словесный уродец, увековеченный в названии советского шмурдяка) в истории Причерноморья не существовало никогда. Единственное, что действительно напоминало о таврах, – это античное и раннесредневековое название области Таврика, которое касалось именно южного крымского побережья и было успешно забыто местными жителями за несколько веков до Екатерины II.
Название Таврия было придумано искусственно – одновременно с аннексией. И навязывалась сознательно – как заменитель слова "Крым" - неудобного для царицы и ее фаворита Потемкина уже самим фактом своего существования
Название Таврия было выдумано искусственно – одновременно с аннексией. И навязывалось сознательно — как заменитель слова "Крым" - неудобного для царицы и ее фаворита Потемкина уже самим фактом своего существования.
Примечательно при этом, что "таврическим" объявили не только полуостров, но и земли ханства к северу от Перекопа – так называемую Северную Таврию, которую в советские времена "для упрощения" иногда называли просто Таврией (полуостров "явочным порядком" вернул себе название Крым). Но пусть скажут поклонники версии "это лишь упоминание о таврах", - слышали ли они хотя бы что-нибудь о древних таврах на левобережье Днепра?
Чтобы понять чувства кырымлы, достаточно лишь напомнить, что так же власти империи пытались "заменить" Украину Малороссией. Украинцев могут спросить, а что плохого в определении "малоросы"? Ведь "Малая Русь" - это "всего лишь" термин для обозначения "начальной Руси"?
В конце концов, чтобы понять чувство кырымлы, достаточно лишь напомнить, что так же власти империи пытались "заменить" Украину Малороссией. Украинцев могут спросить, а что плохого в определении "малоросы"? Ведь "Малая Русь" - это "всего лишь" термин для обозначения "начальной Руси"? Может быть, малороссийским стоит даже гордиться? А потом подтянутся и те, кто вспомнит, как "испокон веков" называли евреев и почему в этом слове "нет ничего обидного"…
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Но людям приличным должно хватить только того, что оскорбительными эти названия считают сами евреи или украинцы.
То же с Таврией. Можно сколько угодно объяснять, что "тавры не виноваты", но для кырымлы это название является именно оскорбительным напоминанием о грубом уничтожении империей их истории, их культуры, самой их идентичности. И настаивать на нем, потому что "так мне удобно", вспоминая при случае персонажей ленты "В бой идут одни старики" и модель автомобиля, просто неэтично, глупо и непредусмотрительно.
Неужели в нашем языке нет других, куда более благозвучных, исторически обоснованных и при этом менее конверсионных названий?
Об авторе. Алексей Мустафин, украинский журналист, телевизионный менеджер, политик, автор книг научно-популярного направления
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