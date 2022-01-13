Называть конкретные сроки – неправильно, – Офис президента о вероятной дате нормандского саммита

Об этом пишет РБК-Украина .



"Саммиты на уровне лидеров это вполне естественный мотор для движения нормандского формата, и потому логично, что встреча лидеров необходима, чтобы продвинуться вперед. А что логично, то осуществимо - именно это сейчас в работе", - заметил Подоляк.



Он подчеркнул, что сейчас активизировались переговоры на уровне политических советников, и это дает определенный оптимизм.



"Но называть какой-то конкретный термин для лидерского уровня – неправильно. Цель не в том, чтобы сделать несколько громких новостей. А в том, чтобы реально обеспечить решения, необходимые для мира", – объяснил советник главы Офиса президента.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb