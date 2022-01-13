Называть конкретные сроки – неправильно, – Офис президента о вероятной дате нормандского саммита
Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что нормандский саммит нужен для урегулирования ситуации на Донбассе, однако дата проведения вероятной встречи неизвестна
Об этом пишет РБК-Украина .
"Саммиты на уровне лидеров это вполне естественный мотор для движения нормандского формата, и потому логично, что встреча лидеров необходима, чтобы продвинуться вперед. А что логично, то осуществимо - именно это сейчас в работе", - заметил Подоляк.
Он подчеркнул, что сейчас активизировались переговоры на уровне политических советников, и это дает определенный оптимизм.
"Но называть какой-то конкретный термин для лидерского уровня – неправильно. Цель не в том, чтобы сделать несколько громких новостей. А в том, чтобы реально обеспечить решения, необходимые для мира", – объяснил советник главы Офиса президента.
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