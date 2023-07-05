Об этом сообщает Служба безопасности Украины.

Отмечается, что судья Акимовского райсуда в Запорожской области была отправлена в Черкасскую область из-за временной оккупации региона в июне 2022 года. Там ее избрали главой Звенигородского райсуда.

Судья неоднократно оправдывала вооруженную агрессию РФ против Украины, начатую в 2014 году. Она распространяла нарративы российской пропаганды, признавала оккупацию украинских территорий и оправдывала военные преступления армии РФ.

"Задокументировано, что чиновница поддерживала захват Крыма и Мелитополя и восхваляла введение там "российского законодательства". Кроме того, она оправдывала военные преступления РФ против гражданских. Например, ракетный удар рашистов по многоквартирному дому в Днепре в январе этого года она оценила как "сопутствующие потери" во время войны", - говорится в сообщении.

На записях разговоров женщина не скрывает свою пророссийскую позицию и повторяет российские нарративы о войне в Украине. В частности, она называет захваченные территории Украины "освобожденными", а в отношении оккупантов употребляет слово "наши". При обсуждении попадания российских ракет в жилые дома женщина оправдывала армию РФ, трактуя это как экономию дорогих высокоточных ракет с пренебрежением безопасностью мирного населения. Также судья уверяла, что Мариуполь обстреливали украинские военные, а не российские.

В Офисе Генпрокурора добавили , что женщина неоднократно посещала временно оккупированный Крым после начала полномасштабного вторжения и даже праздновала там Новый 2023 год. Позже она планировала подать в отставку и переехать на полуостров, получая при этом пожизненную пенсию судьи из украинского бюджета.

Судье сообщили о подозрении в оправдании, признании правомерной, отрицании вооруженной агрессии РФ против Украины (ч. 3 ст. 436-2 УК Украины). Санкция статьи предусматривает до 8 лет заключения с конфискацией имущества.