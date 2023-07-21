Называла украинцев "фашистами": житель Молдовы оштрафовали почти на $1500 за видео в TikTok
Жительницу Молдовы оштрафовали на 25 тыс. леев (около 1,5 тыс. долларов) из-за видео в TikTok, в котором она называла украинский народ "фашистами" и призвала к его уничтожению
Об этом информирует NewsMaker .
По данным молдавской прокуратуры, 30-летняя гражданка Молдовы и Румынии во время пребывания у знакомых и Синжерейском районе 22 мая 2022 опубликовала видео в TikTok. В нем она была одета в советскую военную фуражку и заявляла, что "украинский народ нужно было ликвидировать еще во время Второй мировой войны".
"Она обратилась к представителям украинского народа, назвала их "фашистами" и заявила, что их страна погибает из-за них. То есть продемонстрировала публичное разжигание ненависти и провокацию вражды с целью унижения национальной чести и достоинства украинского народа", - отметили в прокуратуре.
Также женщина полностью признала свою вину в суде. Она имеет право обжаловать приговор в течение 15 дней.
- В Молдове разоблачили и ликвидировали агентурную сеть, которая занималась государственной изменой и шпионажем с целью дестабилизации ситуации и влияния на политические процессы в государстве.
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