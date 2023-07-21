Об этом информирует NewsMaker .

По данным молдавской прокуратуры, 30-летняя гражданка Молдовы и Румынии во время пребывания у знакомых и Синжерейском районе 22 мая 2022 опубликовала видео в TikTok. В нем она была одета в советскую военную фуражку и заявляла, что "украинский народ нужно было ликвидировать еще во время Второй мировой войны".

"Она обратилась к представителям украинского народа, назвала их "фашистами" и заявила, что их страна погибает из-за них. То есть продемонстрировала публичное разжигание ненависти и провокацию вражды с целью унижения национальной чести и достоинства украинского народа", - отметили в прокуратуре.

Также женщина полностью признала свою вину в суде. Она имеет право обжаловать приговор в течение 15 дней.