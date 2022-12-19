Называл украинцев бандеровцами, а РФ – "матушкой": на въезде в Киев задержали пророссийского священнослужителя из Харькова
На въезде в Киев разоблачили священнослужителя из Харькова, который проповедует пророссийскую позицию и называет украинцев бандеровцами, а Россию - "матушкой"
Об этом информирует Государственная пограничная служба Украины.
"Священнослужитель, исповедующий антиукраинскую позицию, разоблачен на въезде в Киев во время проверки автобуса, следовавшего из Харькова. Этот пассажир сообщил, что едет в Киево-Печерскую лавру", – пишет пресс-служба.
Сообщается, что 46-летний украинец оказался иереем в Харьковской епархии.
Пограничники обнаружили в телефоне служителя церкви номера российских операторов, пророссийско настроенные переписки и материалы пропаганды страны-спонсора терроризма.
Иерей пренебрежительно называет украинцев бандеровцами, вуйками, Россию – матушкой.
Пресс-служба опубликовала несколько цитат переписки злоумышленника:
"…слышал, что вы всей семьей выехали в матушку Россию…. Если это так, то, конечно, рад за вас!";
"...не хочу ездить на эти собрания и смотреть на эти озлобленные бендеровские рожи";
"…вуйко с полонины реплику дал, что когда начнут нас с колоколен сбрасывать, тогда мы угомонимся";
"…скоро бендеры нас всех здесь съедят или сдадут куда надо".
Автора передали правоохранителям.
- Указом президента №820/2022 от 1 декабря введено в действие решение СНБО о деятельности пророссийских религиозных организаций в Украине и ограничительных мерах по ним.
- Совет национальной безопасности и обороны ввел санкции против священнослужителей УПЦ МП, в частности, наместника Киево-Печерской Лавры Павла (Лебедя) и экс-нардепа Вадима Новинского.
- 5 декабря обыски проходили в Спасо-Преображенском монастыре УПЦ МП в Полтавской области.
- На сайте президента Украины зарегистрирована петиция об определении как безотлагательного законопроекта о запрете в Украине РПЦ и подчиненных ей структур.
- 7 декабря СБУ проводила меры безопасности в Волынской и Владимир-Волынской епархии УПЦ МП.
- В епархиях Московского патриархата Херсонщины, Черкасчины, Житомирщины и Волыни обнаружили паспорта РФ, "пропуска федеральных советников" и тексты пророссийских молитв.
- 9 декабря также провели обыск в Свято-Покровском кафедральном соборе УПЦ (МП) в Борисполе Киевской области.
- 10 декабря СБУ приняла меры безопасности на 14 объектах УПЦ (МП) в Харьковской области. Впоследствии стало известно, что было найдено в помещениях УПЦ (МП) во время обысков в Харьковской области.
- 15 декабря Служба безопасности Украины опубликовала результаты обысков в епархиях УПЦ (МП), среди найденного – паспорта РФ, пропагандистская литература, пропуски захватчиков и флаги врага.
- Правоохранители открыли уголовное производство за разжигание религиозной розни во время проповеди настоятеля одного из храмов УПЦ МП в Ужгороде. Он называл "безбожниками-сатанистами" верующих, празднующих Рождество 25 декабря.
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