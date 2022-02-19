Называет Тероборону "бандформированием". Заместитель главы Одесского облсовета попал в базу "Миротворца"

Подробности со ссылкой на сайт центра приводит Еспресо.TV.



Как отмечается политик, представляющий в облсовете партию "Оппозиционная платформа – При жизни", совершил "действия, направленные на подрыв обороноспособности Украины". Также он отрицает российскую агрессию.



16 февраля на внеочередной сессии Одесского облсовета Вадим Шкаровский сравнил территориальную оборону с "бандформированием", пишет интернет-издание из Одессы Думска.net .



"Сегодня минобороны Российской Федерации заявило, что все воинские части закончили свои плановые учения и возвращаются в места своей дислокации. А мы снова создаем какие-то объединения. Мы это прошли в 2014-2015 годах, когда такие "объединения" отжимали у кого-то их бизнес и сами решали, кто для них внутренний враг, а кто нет. Это такие бандформирования, иначе я их назвать не могу", - заявил он в тот день.



Несмотря на это, большинство депутатов проголосовали за необходимые меры по организации территориальной обороны.



Также в базе Миротворца перечислены предыдущие эпизоды деятельности Шкаровского. В частности, он называл Революцию Достоинства "государственным переворотом", цитировал Геббельса и распространял фейки о количестве погибших при пожаре в одесском Доме профсоюзов 2 мая 2014 года.





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