Названы три региона Украины, которые на этой неделе могут перевести в "красную" зону
В Киевской школе экономики прогнозируют, что три области Украины на днях переведут в "красную" зону карантина
Об этом заявил руководитель Центра экономики здравоохранения Киевской школы экономики Юрий Ганиченко.
Так, критериям "красного" уровня эпидопасности соответствуют:
- Харьковская;
- Запорожская;
- Херсонская области.
"Сегодня-завтра Киевская школа экономики ожидает заседания национальной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций о переходе этих регионов в "красную" зону", - говорится в сообщении.
В зоне риска также находятся Житомирская, Сумская, Хмельницкая и Черновицкая области.
Ганиченко заметил, что суточная смертность за последние 2 недели удвоилось. К концу года общее количество летальных случаев в Украине может выйти на показатель:
- по "зеленому" сценарию на 68 тыс. человек,
- по "желтому" - 80 тыс. человек,
- по "черному" - 92 тыс. человек.
Он отметил, что еще будет зависеть от мутации вируса, продолжительности иммунитета, карантина и темпов вакцинации.
Запреты, которые действуют в "красной" зоне:
- работа ТРЦ, кинотеатров, театров и других развлекательных заведений;
- работа непродовольственных рынков и магазинов, спортзалов, бассейнов и фитнес-центров;
- работа учреждений образования, кроме тех, где 100% работников имеют "зеленый" COVID-сертификат;
- проведение массовых мероприятий;
- работа учреждений культуры, работа гостиниц и хостелов.
- Напомним, по данным МЗ, по состоянию на утро 6 октября 11 областей соответствуют "оранжевой" зоне адаптивного карантина.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
26.27
Покупка 26.27Продажа 26.5
-
EUR
Покупка 30.32Продажа 30.72
- Актуальное
- Важное