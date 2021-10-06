Названы три региона Украины, которые на этой неделе могут перевести в "красную" зону

Об этом заявил руководитель Центра экономики здравоохранения Киевской школы экономики Юрий Ганиченко.

Так, критериям "красного" уровня эпидопасности соответствуют:

Харьковская;

Запорожская;

Херсонская области.

"Сегодня-завтра Киевская школа экономики ожидает заседания национальной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций о переходе этих регионов в "красную" зону", - говорится в сообщении.

В зоне риска также находятся Житомирская, Сумская, Хмельницкая и Черновицкая области.

Ганиченко заметил, что суточная смертность за последние 2 недели удвоилось. К концу года общее количество летальных случаев в Украине может выйти на показатель:

по "зеленому" сценарию на 68 тыс. человек,

по "желтому" - 80 тыс. человек,

по "черному" - 92 тыс. человек.

Он отметил, что еще будет зависеть от мутации вируса, продолжительности иммунитета, карантина и темпов вакцинации.



Запреты, которые действуют в "красной" зоне:

Напомним, по данным МЗ, по состоянию на утро 6 октября 11 областей соответствуют "оранжевой" зоне адаптивного карантина.

- работа кафе и ресторанов (можно навынос)- работа ТРЦ, кинотеатров, театров и других развлекательных заведений;- работа непродовольственных рынков и магазинов, спортзалов, бассейнов и фитнес-центров;- работа учреждений образования, кроме тех, где 100% работников имеют "зеленый" COVID-сертификат;- проведение массовых мероприятий;- работа учреждений культуры, работа гостиниц и хостелов.

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