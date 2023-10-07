Названы страны, которые больше всего помогают Украине в ходе войны с РФ, - CNN

Об этом сообщает CNN.

Издание пишет, что многие европейские страны передают большую часть своего ВВП, чем, например, США. В целом Америка выделила наибольшую помощь общей суммой около 113 млрд долларов, в то время как ЕС передал около 85,1 млрд долларов (следует отметить, что эта сумма не будет содержать отдельной помощи от стран-членов ЕС).

Так, вклад США в помощь Украине составляет около 0,3% ВВП, в то время как Норвегия, Литва, Эстония и Латвия передают более 1% ВВП.

По словам лауреата Нобелевской премии по экономике Пола Кругмана, это полностью опровергает заявления некоторых правых республиканцев, что помощь Украине якобы "подрывает экономику США".

Фото: CNN