Названы страны, которые больше всего помогают Украине в ходе войны с РФ, - CNN
Норвегия, страны Балтии и Дания стали крупнейшими донорами Украины в отношении собственного ВВП, в то же время США выделили Киеву наибольший объем помощи
Об этом сообщает CNN.
Издание пишет, что многие европейские страны передают большую часть своего ВВП, чем, например, США. В целом Америка выделила наибольшую помощь общей суммой около 113 млрд долларов, в то время как ЕС передал около 85,1 млрд долларов (следует отметить, что эта сумма не будет содержать отдельной помощи от стран-членов ЕС).
Так, вклад США в помощь Украине составляет около 0,3% ВВП, в то время как Норвегия, Литва, Эстония и Латвия передают более 1% ВВП.
По словам лауреата Нобелевской премии по экономике Пола Кругмана, это полностью опровергает заявления некоторых правых республиканцев, что помощь Украине якобы "подрывает экономику США".
Фото: CNN
- 5 октября глава европейской дипломатии Жозеп Боррель призвал США изменить решение о поддержке Украины, поскольку помощь ЕС не сможет заменить американскую.
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