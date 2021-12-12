Названы самые распространенные ошибки в Радиодиктанте национального единства - 2021

Об этом она заявила в интервью Украинскому радио.



"Самыми распространенными ошибками были именно пунктуационные ошибки. Большинство из них подпадали под ту нашу выборку, которую мы не учитывали как ошибки, потому что там могли быть варианты, скажем, мы какие-то части в предложении можем выделять тире с обеих сторон, а можем выделять запятыми. Поэтому если кто-то желает улучшить владение украинским языком, то я бы рекомендовала еще раз прочитать правила, которые касаются, например, выделяемых членов предложения, потому что здесь пунктуационных ошибок было больше всего", - отметила она.



Если же говорить об орфографических ошибках, то, по словам Масалитиной, чаще всего случались "две ошибки, касающиеся нового правописания".



"Поскольку сейчас у нас переходный период, который еще не завершился, поэтому мы это не считали ошибкой. Теперь по новому правописанию слова с частичкой пів пишутся раздельно, если это существительное, например, пів життя. Также слово псевдокитайський большинство людей написали через дефис по старым правилам, но согласно новому правописанию элемент псевдо пишется вместе", - отметила Елена Масалитина.



"Почему-то сложным оказалось слово оніміння, а также написание синтагмы не с побожним. Много ошибок было в словах до решти и дощенту. Но меня порадовало, что, например, слово млистими, которое не очень распространено в ежедневном употреблении, в основном все написали правильно" , - добавила Масалитина.



Справка



21-й радиодиктант национального единства ко Дню украинской письменности и языка состоялся 9 ноября 2021 года.



Текст для проведения диктанта этого года был подготовлен писателем Юрием Андруховичем. Он же и диктовал его в эфире.

Без единой ошибки диктант написала Галина Шура из села Комарово Ковальского района Волынской области.





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