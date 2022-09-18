Названы победители Всеукраинской литературной премии имени Михаила Коцюбинского, их поздравили в онлайн-формате
Война не помешала проведению литературного конкурса, однако награждение состоялось не в музее-усадьбе Коцюбинского в Виннице, а в онлайн-формате
Об этом сообщило издание "Голос Украины" .
Традиционно авторов лучших произведений определили в пяти номинациях:
Новеллы военного времени - под общим названием "Охотники за градами" писателя Андрея Кириченко признаны лучшими среди прозаических произведений.
Поэзия - жюри назвало победительницей поэтесса Руслану Мельничук-Сергеду за сборник стихов "Кармическая любовь".
Художественный перевод - писатель Николай Мартынюк победил в этой номинации за перевод с чешского поэзии Брониславы Волковой "Ветер на коленях".
Научно-популярная литература - монография писателя Ярослава Полищука "Красота в зеркале бытия. Фигура М.Коцюбинского в украинской литературе" стала лучше в номинации.
Детская литература - Александр Высочанский победил в разделе со сборником детских стихов "Книжечка новая о старых чудесах".
Сообщается также, что каждому из них будет направлен диплом и сертификат на сумму 24 тысячи гривен. Организаторы - Винницкая областная военная администрация, областной совет и местная организация Национального союза писателей Украины - поблагодарили каждого из более двадцати авторов, которые прислали свои произведения на конкурс.
"Литературная премия имени Михаила Коцюбинского одна из старейших в нашем государстве. Ее основали еще в 1981 году, с 1992-го она приобрела статус Всеукраинской. С тех пор творческое соревнование финансирует областная власть", - говорится в сообщении.
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