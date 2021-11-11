Названы новые побочные эффекты вакцины Johnson & Johnson: редкий тип воспаления позвоночника
В четверг, 11 ноября, Европейский регулятор по лекарственным средствам (EMA) рекомендовал добавить в список возможных побочных эффектов однодозовой антиковидной вакцины Johnson & Johnson поперечный миелит
Об этом сообщает Reuters .
Это редкое, но серьезное заболевание, во время которого возникает воспаление в разных частях тела – в сердце, легких, почках, мозге и других органах.
Сообщение об этом побочном эффекте стало причиной остановки на ранних стадиях испытаний вакцин Johnson & Johnson и Moderna, которые производятся по схожей технологии.
Также отмечается, что Европейское агентство по лекарственным средствам изучает сообщения о шести случаях синдрома капиллярной утечки, которые зафиксированы после введения вакцины Moderna. Пока окончательно не установлена взаимосвязь между этим редким заболеванием и вакциной.
Производители вакцин J&J и Moderna пока не прокомментировали эту информацию.
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