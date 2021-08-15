Названы количество погибших и раненых от землетрясения на Гаити
Подземные толчки силой 7,2 балла убили 304 жителей Гаити. По меньшей мере 1800 человек ранены
Церкви, гостиницы, больницы и школы сильно повреждены или разрушены, передает Еспресо.TV со ссылкой на Reuters .
Из боязни перед вероятными новыми толчками некоторые люди спали под открытым небом.
"Во время этой чрезвычайной ситуации нам следует проявлять большую солидарность", - заявил премьерминистр Гаити Ариэль Генри, нейрохирург, который стал первым лицом государства после шокирующего убийства президента Джовенеля Мойсе.
- Напомним, эпицентр колебаний находился примерно в 150 км к западу от столицы Порт-о-Пренс и имел глубину 10 км.
- Два мощных толчка имели место вчера, 14 августа 2021 года.
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