Названы имена военных, расстрелянных нацгвардейцем на Днепропетровщине
Обнародованы имена военных, которых на территории завода Южмаш в Днепропетровской области расстрелял нацгвардеец Артем Рябчук
Об этом информирует пресс-служба Нацгвардии.
"Командование и личный состав выражают соболезнования родным и близким погибших во время произошедшего в Днепре чрезвычайного происшествия", - говорится в сообщении.
В результате расстрела погибли:
- Старший лейтенант Буганов Александр Александрович (Нацгвардия);
- Младший сержант Драган Александр Александрович (Нацгвардия);
- Старший солдат Левковский Артем Владимирович (Нацгвардия);
- Солдат Черник Леонид Леонидович (Нацгвардия);
- Лебединец Вера Сергеевна (контролер КПП, ведомственная военизированная охрана);
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