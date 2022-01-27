Названы имена военных, расстрелянных нацгвардейцем на Днепропетровщине

Об этом информирует пресс-служба Нацгвардии.



"Командование и личный состав выражают соболезнования родным и близким погибших во время произошедшего в Днепре чрезвычайного происшествия", - говорится в сообщении.



В результате расстрела погибли:

Старший лейтенант Буганов Александр Александрович (Нацгвардия);

Младший сержант Драган Александр Александрович (Нацгвардия);

Старший солдат Левковский Артем Владимирович (Нацгвардия);

Солдат Черник Леонид Леонидович (Нацгвардия);

Лебединец Вера Сергеевна (контролер КПП, ведомственная военизированная охрана);

Напомним, 27 января нацгвардеец из автомата Калашникова расстрелял пятерых военнослужащих и скрылся.

Мужчину задержали, ему грозит пожизненное заключение.

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