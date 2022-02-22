Названы имена бойцов ООС, убитых оккупантами 21 февраля

Об этом сообщает пресс-служба 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады Вооруженных Сил Украины.



"С грустью сообщаем, что 21 февраля около 16:10, в районе проведения Операции объединенных сил в результате артиллерийских обстрелов противника получили ранения, несовместимые с жизнью, военнослужащие Десантно-штурмовых войск Вооруженных Сил Украины старший лейтенант Демидчук Игорь Александрович и штаб-сержант Стельмах Александр Анатольевич", - говорится в сообщении.



В пресс-службе отмечают, что командование и личный состав 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВС Украины выражает соболезнования родным и близким украинских защитников.



"Трудно подобрать слова, которые смогли бы уменьшить боль от потери наших дорогих собратьев... Царство Вам небесное и земля пухом... Мы за Вас отомстим!" - говорится в сообщении.









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