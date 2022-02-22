Названы имена бойцов ООС, убитых оккупантами 21 февраля
В зоне Операции объединенных сил в понедельник, 21 февраля, в результате обстрелов со стороны российских оккупационных сил погибли два украинских военных - старший лейтенант Демидчук Игорь Александрович и штаб-сержант Стельмах Александр Анатольевич
Об этом сообщает пресс-служба 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады Вооруженных Сил Украины.
"С грустью сообщаем, что 21 февраля около 16:10, в районе проведения Операции объединенных сил в результате артиллерийских обстрелов противника получили ранения, несовместимые с жизнью, военнослужащие Десантно-штурмовых войск Вооруженных Сил Украины старший лейтенант Демидчук Игорь Александрович и штаб-сержант Стельмах Александр Анатольевич", - говорится в сообщении.
В пресс-службе отмечают, что командование и личный состав 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВС Украины выражает соболезнования родным и близким украинских защитников.
"Трудно подобрать слова, которые смогли бы уменьшить боль от потери наших дорогих собратьев... Царство Вам небесное и земля пухом... Мы за Вас отомстим!" - говорится в сообщении.
- Напомним, в понедельник, 21 февраля, Владимир Путин подписал указы о решении признать "государственность" террористических организаций "ЛНР" и "ДНР", формально контролирующих оккупированные Россией территории Луганщины и Донетчины.
- Политики ЕС и Британии назвали признание Путиным "Л/ДНР" нарушением международного права и Минских соглашений и призвали к санкциям против РФ, США анонсировали санкции.
- Путин в указе о признании "Л/ДНР" поручил ввести в ОРДЛО российские войска для "поддерживания мира".
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