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Названы 25 стран мира, которые испытывают наибольшую нехватку воды

16 августа, 2023 среда
13:38
Наука

Согласно данным Института мировых ресурсов, 25 стран ежегодно используют 80% своих запасов воды. Среди них – Бельгия и Греция

Такие данные исследования приводит The Guardian .

Так, спрос на воду растет по всему миру и с 1960 года увеличился более чем вдвое. Двадцать пять стран, где проживает четверть населения мира, сталкиваются с чрезвычайной нехваткой воды. Это Бахрейн, Кипр, Кувейт, Ливан, Оман, Катар, Объединенные Арабские Эмираты, Саудовская Аравия, Израиль, Египет, Ливия, Йемен, Ботсвана, Иран, Иордания, Чили, Сан-Марино, Бельгия, Греция, Тунис, Намибия, Южная Африка, Ирак, Индия и Сирия.

"Жизнь с таким уровнем нехватки воды ставит под угрозу жизнь людей, работу, продовольственную и энергетическую безопасность. Вода имеет центральное значение для выращивания сельскохозяйственных культур и скота, производства электроэнергии, поддержки здоровья людей, развития справедливых обществ и достижения мировых климатических целей. Без лучшее управление водными ресурсами роста населения, экономическое развитие и изменение климата могут ухудшить нехватку воды", – говорят ученые.

По прогнозам, к 2050 году спрос на воду по всему миру вырастет на 20-25%.

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