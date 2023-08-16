Названы 25 стран мира, которые испытывают наибольшую нехватку воды
Согласно данным Института мировых ресурсов, 25 стран ежегодно используют 80% своих запасов воды. Среди них – Бельгия и Греция
Такие данные исследования приводит The Guardian .
Так, спрос на воду растет по всему миру и с 1960 года увеличился более чем вдвое. Двадцать пять стран, где проживает четверть населения мира, сталкиваются с чрезвычайной нехваткой воды. Это Бахрейн, Кипр, Кувейт, Ливан, Оман, Катар, Объединенные Арабские Эмираты, Саудовская Аравия, Израиль, Египет, Ливия, Йемен, Ботсвана, Иран, Иордания, Чили, Сан-Марино, Бельгия, Греция, Тунис, Намибия, Южная Африка, Ирак, Индия и Сирия.
"Жизнь с таким уровнем нехватки воды ставит под угрозу жизнь людей, работу, продовольственную и энергетическую безопасность. Вода имеет центральное значение для выращивания сельскохозяйственных культур и скота, производства электроэнергии, поддержки здоровья людей, развития справедливых обществ и достижения мировых климатических целей. Без лучшее управление водными ресурсами роста населения, экономическое развитие и изменение климата могут ухудшить нехватку воды", – говорят ученые.
По прогнозам, к 2050 году спрос на воду по всему миру вырастет на 20-25%.
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