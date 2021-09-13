Названо имя военного, погибшего в зоне ООС 12 сентября

Об этом сообщила пресс-служба Коростенского РГА.



"Украинский воин погиб от попадания в грузовик, которым он руководил, противотанковой управляемой ракеты", - говорится в сообщении.



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Коростенский районная государственная администрация выражает искренние соболезнования семье и собратьям Голуба.

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