Названо имя военного, погибшего в зоне ООС 12 сентября
12 сентября в зоне ООС погиб боец 503-го Отдельного батальона морской пехоты Артур Голуб
Об этом сообщила пресс-служба Коростенского РГА.
"Украинский воин погиб от попадания в грузовик, которым он руководил, противотанковой управляемой ракеты", - говорится в сообщении.
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Коростенский районная государственная администрация выражает искренние соболезнования семье и собратьям Голуба.
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