Названо имя военного, который погиб 11 января в зоне ООС

Об этом информирует Баштанская РГА.



"Баштанская райгосадминистрация со скорбью сообщает, что 11 января 2022 года погиб старший солдат Кучеренко Виктор Геннадиевич, житель с. Новолазаревка Казанковской поселковой объединенной территориальной громады (Николаевщина, - ред.), в районе пгт Новотошковское, Попаснянского района, Луганской области", - говорится в сообщении.



Он служил в 17-й отдельной танковой Криворожской бригаде ВСУ.



У Виктора Кучеренко остались родители.

Напомним, ранее сообщалось, что в результате обстрелов оккупантов в зоне ООС погиб один украинский военный.

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