Названо имя погибшего 27 августа на Донбассе украинского военного

Об этом сообщили в Запорожском областном территориальном центре комплектования и социальной поддержки в facebook.

"Вчера, 27.08.2021 г., в Донецкой области при выполнении боевого задания от пули снайпера погиб наш земляк, Выскребец Андрей Викторович. Андрей защищал Украину с 2015 года - сначала был мобилизован, а в 2016 году заключил первый контракт. Проходил службу в 26 артиллерийской бригаде , в 55 ОАБр. Последний контракт - 74 ОРБ", - говорится в сообщении. .

В Запорожье у бойца остались жена и двое детей.

Церемония прощания с погибшим военнослужащим состоится в понедельник, 30 августа в 10:30 на площади Героев.

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