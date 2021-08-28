Львов Главная
ru ua
Львов Главная
Коронавирус
Война с Россией
Главная война с Россией Названо имя погибшего 27 августа на Донбассе украинского военного

Названо имя погибшего 27 августа на Донбассе украинского военного

28 августа, 2021 суббота
19:21
война с Россией

В пятницу, 27 августа, на фронте от пули российского снайпера погиб боец 74 отдельного разведывательного батальона Андрей Выскребец

Об этом сообщили в Запорожском областном территориальном центре комплектования и социальной поддержки в facebook.

"Вчера, 27.08.2021 г., в Донецкой области при выполнении боевого задания от пули снайпера погиб наш земляк, Выскребец Андрей Викторович. Андрей защищал Украину с 2015 года - сначала был мобилизован, а в 2016 году заключил первый контракт. Проходил службу в 26 артиллерийской бригаде , в 55 ОАБр. Последний контракт - 74 ОРБ", - говорится в сообщении. .

В Запорожье у бойца остались жена и двое детей.

Церемония прощания с погибшим военнослужащим состоится в понедельник, 30 августа в 10:30 на площади Героев.

 

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Операція об'єднаних сил
погибший
ООС
Читайте также:
Рефат Чубаров
26 августа, 2021 четверг
"Руководство РФ в отчаянии": Чубаров о заявлении Лаврова по саммиту Крымской платформы
Анна Стеценко
27 августа, 2021 пятница
Паралимпиада-2020: Как выглядит медальный зачет Игр в Токио
Петро Толстой
title.author
27 августа, 2021 пятница
Вернуть Крым. Как внуку Льва Толстого припекло от Дня Независимости и Крымской платформы
Киев
+22
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 26.82
    Покупка 26.82
    Продажа 27.07
  • EUR
    Покупка 31.46
    Продажа 31.87
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2021, суббота
28 августа
20:11
Среди эвакуированных из Афганистана сотен людей - 80 граждан Украины, - МИД
19:49
У побережья Греции затонуло судно с украинским грузом
19:01
"Днепр-1" победил "Металлист 1925" и вышел в лидеры чемпионата Украины
18:44
Синоптик Наталья Диденко рассказала, какой будет погода в последнее воскресенье лета
18:20
28 августа на фронте: ранены и травмированы 8 украинских военных
18:01
Паралимпиада-2020: Как выглядит медальный зачет Игр в Токио
17:45
Ветеран АТО-ООС из Черкасс, который через звуковую колонку хотел задать вопрос Зеленскому, получил повестку. Следствие настаивает на СИЗО
17:01
Вследствие обстрелов Авдеевки пострадали 8 украинских военных
16:40
Зинченко помог "Манчестер Сити" уничтожить "Арсенал" в АПЛ
16:21
Кабул
Украина эвакуировала из Афганистана еще 400 человек
16:01
"Ингулец" разгромил "Мариуполь" в УПЛ
15:44
ООС
Обострение на Донбассе: русские ранили еще трех украинских военных
15:35
Белый дом
США дополнительно предоставят Украине $60 млн на оборону
15:12
Украина за день получила 5 золотых медалей Паралимпиады-2020
14:52
Мэр Полтавы подарил первоклассникам игрушки, которые поют на русском и вызывают аллергию, - СМИ
14:38
МЗ разрывает контракт на поставку COVID-вакцин из Индии
14:12
Центр города Харькова перекроют на три дня
13:50
Белый дом назвал темы переговоров Зеленского с Байденом
13:31
В Ялте сгорела крыша многоэтажки
13:10
Латвия: пограничники Лукашенко вооружились пулеметами и говорят как будут "убирать" латышских военных
12:52
За деньги из Москвы против "Крымской платформы" работали 15 тыс. ботов, - СБУ
12:38
Обстрелы Авдеевки: ранен военный, железнодорожное сообщение приостановлено
11:45
Перед встречей с Байденом Зеленскому напомнят требования народа Украины
11:23
Взрывы на складах в Казахстане: уже 13 погибших
11:00
Польские учителя отримуюють на 1 тыс. евро больше за украинских
10:30
В Украине полностью привиты от коронавируса менее 10% населения
10:00
Российские войска во второй раз в течение утра обстреливают Авдивку
09:37
Пандемия COVID в Украине: вторые сутки - более 2 тыс. заражений
09:15
Осужденный за борьбу с Майданом экс-заместитель начальника милиции Одессы восстановился в должности, - СМИ
09:00
Ее покровительство - это благословение небес. Успение Пресвятой Богородицы: история, значение, надежды великого праздника
08:55
В Афганистане ликвидирован планировщик терактов "ИГ", - CNN
08:23
Вступление в ПТУ продлено до 1 октября
08:00
27 августа на фронте 7 обстрелов неподалеку от 6 поселков и сел, россиянами убит защитник Украины
07:26
В небе над Харьковщиной обнаружено иностранный беспилотник
07:10
Эксклюзив
COVID-19
COVID-19 как экономический кризис природного происхождения
07:00
Книга для меньшинства, сатана в юбке и замаханная женщина - 5 книг, где говорят горькую правду
2021, пятница
27 августа
23:00
Марсоход Perseverance снова готовится добыть образец марсианского земли
Вторая попытка: марсоход Perseverance снова готовится добыть образец марсианской почвы
22:41
Дмитрий Кулеба
"Не отвечают дружественному характеру": Кулеба о словах президента Эстонии о вступлении Украины в ЕС
21:51
В Киеве на Южном мосту в результате двух ДТП затруднено движение
21:18
В Харьковском горсовете проводят обыски
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу adv@espreso.tv. Курсы валют предоставлены kurs.com.ua

  • © 2021 ESPRESO.TV