Резников временно возглавит украинскую делегацию на заседании ТКГ

Об этом сообщает пресс-секретарь украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович, передает РБК-Украина.



Известно, что первый президент Леонид Кравчук завтра не сможет возглавить украинскую делегацию.



По словам Арестовича, на завтрашних переговорах украинскую сторону будет возглавлять вице-премьер, министр по вопросам реинтеграции оккупированных территорий Алексей Резников.



Кравчук, как отметил Арестович, все еще лечится после перенесенной операции. Он добавил, что пока рано говорить о том, когда Кравчук снова сможет вернуться к участию в переговорах ТКГ.

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