Названо имя бойца ООС, которого российские оккупанты убили 2 ноября
В результате российских обстрелов 2 ноября в зоне проведения Операции объединенных сил погиб военнослужащий 128-й отдельной горно-штурмовой Закарпатской бригады Сергей Елисеев
Об этом сообщает в Facebook пресс-служба подразделения.
"С грустью сообщаем о тяжелой потере в нашей бригаде. Во время обстрела наших позиций в результате ранений, несовместимых с жизнью, погиб воин одного из горно-штурмовых батальонов Сергей Елисеев", - говорится в сообщении.
У военнослужащего, защищавшего Украину с первых лет войны, остались жена и сын.
- Напомним, ранее сообщалось, что 2 ноября россияне в зоне ООС убили украинского военного .
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