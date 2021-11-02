Названо имя бойца ООС, которого российские оккупанты убили 2 ноября

Об этом сообщает в Facebook пресс-служба подразделения.



"С грустью сообщаем о тяжелой потере в нашей бригаде. Во время обстрела наших позиций в результате ранений, несовместимых с жизнью, погиб воин одного из горно-штурмовых батальонов Сергей Елисеев", - говорится в сообщении.



У военнослужащего, защищавшего Украину с первых лет войны, остались жена и сын.

Напомним, ранее сообщалось, что 2 ноября россияне в зоне ООС убили украинского военного .