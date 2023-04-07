Главная English Львов Таблоид
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная Мнение Название "гречкосии" стало условным для современных украинцев
OPINION

Название "гречкосии" стало условным для современных украинцев

Владимир Гевко
7 апреля, 2023 пятница
20:02
Мнение

Немного драматично, но богатая земля, на которой украинцы оказались волей случайного возникновения народов, сыграла с нами недобрую шутку

Благодаря своему плодородию, умеренному климату и равнинному ландшафту эта территория веками была лакомым куском для других народов во времена, когда все питались и богатели с земли и через землю самоутверждались.

Из-за своей богатой земли украинцы были закрепощены на долгие столетия и жестоко изыскиваны сильными, потому что зерно было вторым золотом. Поэтому мы очень поздно вошли в индустриальную революцию, потому что тогдашних владельцев украинских земель устраивали методы обработки полей и заводов и фабрик не предполагалось.

Обычные украинцы не видят себя аграриями и термин "гречкосии" теперь только метафорический. Сельским хозяйством, ориентированным на прибыль, занимаются только крупные агрофирмы и работают в основном на экспорт.

Читайте также: Находясь в центре урагана, мы не постигаем его масштабы

Мелкий и средний агробизнес практически отсутствует как факт – из плодородных галицких огородов массово ездят на заработки на менее плодородные польские. Или в итальянские дома. Мы аграрная страна, массово избегающая земли и работы на ней

Оно вроде бы и ничего, на земле тоже можно зарабатывать, вот только рядовые украинцы не видят себя аграриями и термин "гречкосии" теперь только метафорический. Сельским хозяйством, ориентированным на прибыль, занимаются только крупные агрофирмы и они работают в основном на экспорт. И наш аграрный сектор работает только на первичном уровне – вырастили/продали, без переработки. А мелкий и средний агробизнес практически отсутствует как факт – из плодородных галицких огородов массово ездят на заработки на менее плодородные польские. Или в итальянские дома. Мы аграрная страна, массово избегающая земли и работы на ней.

Читайте также: Мы чрезмерно болеем идеализмом и перфекционизмом

Доходит даже до смешного — в 2021 году наши "специалисты" экспортировали из страны почти все мукомольное зерно, потому что выгоднее было продавать за границей, и пекарни должны были печь из муки низшего сорта или закупать готовую муку из других стран. Такая вот житница Европы, которая ест невкусный хлеб.

Все, что экономически украинцы как страна означают сейчас для цивилизованного мира, – это пшеница и подсолнечное масло. И то даже не для себя они это покупают, а кормят им страны третьего мира, чтобы там не было голода. Из оккупированной и охваченной войной огромной страны организовали всего два коридора — человеческий и зерновой

Все, что экономически украинцы как страна означают сейчас для цивилизованного мира, – это пшеница и подсолнечное масло. И то даже не для себя они это покупают, а кормят им страны третьего мира, чтобы там не было голода. Из оккупированной и охваченной войной огромной страны организовали всего два коридора — человеческий и зерновой.

Украинцы со своей землей как бедолага, которому досталась красивая и умная женщина. И он не может с ней справиться, а всю молодость должен был бороться за нее. Но раз уж пролил столько крови и отдал столько здоровья — так надо как-то наконец жить и получать радость от жизни.

И это не дают.

Источник

Об авторе: Владимир Гевко, маркетолог, блоггер

Редакция не всегда разделяет мнения, высказанные авторами блогов.

Новости
Общество
Мир
Экономика
Украина
аграрии
Читайте также:
"АвтоКрАЗ"
6 апреля, 2023 четверг
Акционеры ЧАО "АвтоКрАЗ" обратились к послам стран Большой семерки и другим руководителям международных институтов
Лавров
6 апреля, 2023 четверг
Лавров заявил о "горячей фазе войны" из США из-за поставок в Украину дальнобойного оружия
Дмитро Пєсков
6 апреля, 2023 четверг
В Кремле отказались от посредничества Китая в урегулировании ситуации в Украине
Киев
+10°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 37.21
    Покупка 37.21
    Продажа 38.04
  • EUR
    Покупка 40.26
    Продажа 41.14
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2023, пятница
7 апреля
23:06
Зеленский проанонсировал санкции против лиц, работающих на агрессию
23:04
Обновлено
У митрополита Онуфрия и более 20 священников УПЦ МП обнаружили гражданство РФ. В УПЦ МП отреагировали
22:57
Обновлено
В Украине вводят новую традицию - Ифтар во время священного для мусульман Рамадана, - Зеленский
22:53
Высокопоставленным чиновникам РФ запретили выезд из страны без разрешения премьера, - росСМИ
22:40
В Новой Каховке оккупанты закапывают посреди улиц бочки с неизвестным содержимым, - депутат
22:37
Вышел трейлер сериала "Асока" вселенной "Звездных войн" и "Мандалорца", премьера – в августе
22:26
На Харьковщине взорвался неизвестный предмет: ранены три человека
22:19
США обдумывают возможность мер по российской "Лаборатории Касперского", - WSJ
22:06
"Бавария" подготовила революционную форму на следующий сезон
21:59
Эксклюзив
Россияне на Запорожском направлении и в Крыму не перестают улучшать оборону в ожидании контрнаступления ВСУ, - полковник Дмитрашковский
21:55
Правительство одобрило документ, который приблизит Украину к "роуминговому безвизу" с ЕС
21:52
Аналитика
Сергей Згурец
Россия не должна догадаться главное направление контрнаступления к его началу: военные итоги недели
21:51
Петиция о демобилизации военных через 18 месяцев после мобилизации набрала необходимые для рассмотрения 25 тыс. голосов
21:37
электроэнергия
Минэнерго объявило, что Украина возобновляет экспорт электроэнергии
21:27
Концерн PGZ и Укрбронпром создали центр по ремонту украинских танков Т-64 в Польше
21:23
Центр противодействия дезинформации обнародовал подборку фейков от России за 7 апреля
21:01
Обзор
"Страсти Христовы" или истории женщин, которые любили Христа: что посмотреть на выходных
21:00
Обзор
Россия хочет "сорвать" контрнаступление сливом секретных планов, Словакия говорит о диверсии на МиГ-29, бойкот фермеров из-за украинского зерна. Мировые СМИ об Украине 7 апреля
20:59
Джо Байден
Байден продлил срок действия санкций США против РФ
20:50
Обновлено
Беларусь перебросила не менее 10 танков к границе с Литвой, - Гаюн
20:39
С начала апреля в боях за Украину погибли четверо грузинских добровольцев
20:25
Обновлено
Под артиллерийский обстрел в Херсонской области попала бригада скорой помощи: есть раненые
20:21
Цены на топливо сегодня: сколько стоит бензин, газ и дизель
20:04
Российский вертолет выпустил ракеты по частному дому на Сумщине
20:04
Spiegel: чиновник Porsche предложил Путину наладить в РФ производство легковушек с чертами "Волги" и "Победы"
20:01
Украина и Польша разработают новые правила транзита сельскохозяйственных культур на следующей неделе, - Минагро
20:00
Обзор
Элина Свитолина
Возвращение Свитолиной, скандал в Литве и дебют Забарного в АПЛ: Обзор самых главных событий украинского спорта за 1-7 апреля
19:49
Экс-футболист "Динамо" заявил, что изменил свое мнение по Крыму
19:37
Россия отказалась обменять военнопленных мусульман по случаю Рамадана, - ОП
19:21
С начала года в Украине возникло более 3875 пожаров на открытых территориях и экосистемах
19:00
Обзор
Победные новости 408 дня войны: арест "политолога" Медведчука и сбивание вражеского Су-25
18:56
ЛГБТ
К иску Еврокомиссии против Венгрии из-за дискриминации ЛГБТ+ присоединились 15 стран ЕС
18:55
Эксклюзив
санкции против РФ
Кремль больше всего боится быть изолированным, - дипломат Омелян
18:48
РФ выдвинула журналисту WSJ Гершковичу обвинение в шпионаже, он возразил вину
18:41
Захватчики угрожают украинцам в оккупации забрать жилье за отказ от паспорта РФ и ограничивают в передвижении, - Генштаб
18:34
Луческу подтвердил информацию, что им заинтересовалась "Ницца"
18:19
Эксклюзив
Коллапс экономики РФ неотвратим, - президент Ассоциации банков Дубас
18:06
OPINION
Забудьте все, мы создадим вам новую реальность
18:00
ГУР: в России появляются местные группы вооруженного сопротивления режиму Путина
17:59
Российская авиация обстреляла Орехов на Запорожье
Больше новостей
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама", "Новости компаний", "Пресс-релиз", "PR", "Партнерский материал" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV