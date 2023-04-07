Благодаря своему плодородию, умеренному климату и равнинному ландшафту эта территория веками была лакомым куском для других народов во времена, когда все питались и богатели с земли и через землю самоутверждались.

Из-за своей богатой земли украинцы были закрепощены на долгие столетия и жестоко изыскиваны сильными, потому что зерно было вторым золотом. Поэтому мы очень поздно вошли в индустриальную революцию, потому что тогдашних владельцев украинских земель устраивали методы обработки полей и заводов и фабрик не предполагалось.

Обычные украинцы не видят себя аграриями и термин "гречкосии" теперь только метафорический. Сельским хозяйством, ориентированным на прибыль, занимаются только крупные агрофирмы и работают в основном на экспорт.

Читайте также: Находясь в центре урагана, мы не постигаем его масштабы

Мелкий и средний агробизнес практически отсутствует как факт – из плодородных галицких огородов массово ездят на заработки на менее плодородные польские. Или в итальянские дома. Мы аграрная страна, массово избегающая земли и работы на ней

Оно вроде бы и ничего, на земле тоже можно зарабатывать, вот только рядовые украинцы не видят себя аграриями и термин "гречкосии" теперь только метафорический. Сельским хозяйством, ориентированным на прибыль, занимаются только крупные агрофирмы и они работают в основном на экспорт. И наш аграрный сектор работает только на первичном уровне – вырастили/продали, без переработки. А мелкий и средний агробизнес практически отсутствует как факт – из плодородных галицких огородов массово ездят на заработки на менее плодородные польские. Или в итальянские дома. Мы аграрная страна, массово избегающая земли и работы на ней.

Читайте также: Мы чрезмерно болеем идеализмом и перфекционизмом

Доходит даже до смешного — в 2021 году наши "специалисты" экспортировали из страны почти все мукомольное зерно, потому что выгоднее было продавать за границей, и пекарни должны были печь из муки низшего сорта или закупать готовую муку из других стран. Такая вот житница Европы, которая ест невкусный хлеб.

Все, что экономически украинцы как страна означают сейчас для цивилизованного мира, – это пшеница и подсолнечное масло. И то даже не для себя они это покупают, а кормят им страны третьего мира, чтобы там не было голода. Из оккупированной и охваченной войной огромной страны организовали всего два коридора — человеческий и зерновой

Все, что экономически украинцы как страна означают сейчас для цивилизованного мира, – это пшеница и подсолнечное масло. И то даже не для себя они это покупают, а кормят им страны третьего мира, чтобы там не было голода. Из оккупированной и охваченной войной огромной страны организовали всего два коридора — человеческий и зерновой.

Украинцы со своей землей как бедолага, которому досталась красивая и умная женщина. И он не может с ней справиться, а всю молодость должен был бороться за нее. Но раз уж пролил столько крови и отдал столько здоровья — так надо как-то наконец жить и получать радость от жизни.

И это не дают.

Источник

Об авторе: Владимир Гевко, маркетолог, блоггер

Редакция не всегда разделяет мнения, высказанные авторами блогов.