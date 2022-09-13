Названа вероятная причина смерти королевы Елизаветы II
Ухудшение здоровья королевы Великобритании не было внезапным. Ухудшаться самочувствие Елизаветы II началось постепенно — после смерти мужчины полтора года назад
Об этом заявил доктор Деб Коэн-Джонс из Западной Австралии.
Специалист обратил внимание на руки королевы и отметил, что незадолго до смерти они стали синими. Коэн-Джонс предположил, что этот факт может указывать на то, что у нее было заболевание периферических сосудов.
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"Это нарушение кровообращения, которое вызывает сужение, закупорку или спазм кровеносных сосудов за пределами вашего сердца и мозга. Иногда это может привести к сердечной недостаточности. Если у вас такое плохое периферическое кровообращение, органы не получают хорошего кровоснабжения. Это может быть признаком полиорганной недостаточности".
Врач также заявил, что в тот день, когда она встречалась с новоизбранным премьером Британии, состояние Ее Величества выглядело "очень тяжелым", и предположил, что она могла испытывать боль.
- Напомним, королева Великобритании Елизавета II скончалась 8 сентября.
- 73-летний сын покойной Елизаветы II стал новым королем Соединенного Королевства.
- 12 сентября в Эдинбурге прошла церемония прощания с королевой Елизаветой II.
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