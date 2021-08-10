Названа причина вспышки кишечной инфекции в детском саду Тернополя
Работники Тернопольского областного центра контроля и профилактики болезней МЗ назвали причину вспышки кишечной инфекции и отравления детей в детском саду
Об этом сообщила пресс-служба центра в Facebook .
"Зарегистрировано 7 случаев заболевания кишечной инфекции у воспитанников одной группы дошкольного учреждения. Установлена этиологическая причина вспышки кишечной инфекции - норовирус. У больных и контактных детей в биоматериале обнаружена РНК (рибонуклеиновая кислота) норовирусов", - говорится в сообщении.
Отмечается, что эпидрасследование продолжается, выясняются обстоятельства, способствовавшие возникновению вспышки вируса.
- Напомним, среди детей младшей группы в одном из детских садов Тернополя произошла вспышка кишечной инфекции.
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