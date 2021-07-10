Названа причина массовой задержки поездов в Киеве
Утром субботы, 10 июля 2021 года, на участке Васильков - Боярка, в пределах Киевской области, с рельсов сошел хозяйственный поезд
По этой причине часть пассажирских поездов "Укрзализныци" направляются с опозданием, передает со ссылкой на пресс-службу компании Еспресо.TV .
Задержались следующие рейсы:
№144 Ивано-Франковск - Киев (задержка составила 3 часа),
№142 Львов - Бахмут (задержка составила 3 часа 15 минут),
№281 Геническ - Хмельницкий (задержка составила 2 часа 45 минут),
№358 Рахов - Киев (задержка составила 2 часа 30 минут),
№10 Мариуполь - Киев (задержка составила 2 часа),
№81 Ужгород - Киев (задержка составила 2 часа),
№106 Одесса - Киев (задержка составила 2 часа).
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