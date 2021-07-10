Названа причина массовой задержки поездов в Киеве

По этой причине часть пассажирских поездов "Укрзализныци" направляются с опозданием, передает со ссылкой на пресс-службу компании Еспресо.TV .



Задержались следующие рейсы:



№144 Ивано-Франковск - Киев (задержка составила 3 часа),



№142 Львов - Бахмут (задержка составила 3 часа 15 минут),



№281 Геническ - Хмельницкий (задержка составила 2 часа 45 минут),



№358 Рахов - Киев (задержка составила 2 часа 30 минут),



№10 Мариуполь - Киев (задержка составила 2 часа),



№81 Ужгород - Киев (задержка составила 2 часа),



№106 Одесса - Киев (задержка составила 2 часа).



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