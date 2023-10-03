Названа дата выхода франко-украинской исторической драмы SHTTL/ШТТЛ в кинотеатрах Украины

Об этом сообщает ГосКино.

Творческая группа представила постер фильма режиссера Ади Уолтера и объявила 26 октября датой выхода фильма в прокат в украинских кинотеатрах. Украинская премьера ленты состоялась в августе в рамках 14-го Одесского международного кинофестиваля в Черновцах.

Историческая драма рассказывает историю еврейского поселения на Львовщине у границы с Польшей. События фильма происходят 21 июня 1941 накануне вторжения гитлеровских войск на территорию Украины.

Название фильма означает "городок" на идиш, то есть типичное еврейское поселение в Восточной Европе до Второй мировой войны. Режиссер Ади Уолтер убрал из названия букву "Е" - ее отсутствие символизирует пустоту, с которой сталкиваются герои фильма.

Это первая украинская лента, снятая по технологии одного кадра (когда зритель не видит монтажных склеек). Производство осуществляли Ukrainian Producers Hub, Forecast Pictures в партнерстве с Apple Tree Vision при поддержке Государственного агентства Украины по кино.

SHTTL/ШТТЛ уже был представлен на ведущих кинофестивалях мира. В частности, фильм получил приз зрительских симпатий на Римском международном кинофестивале, участвовал в конкурсе London Film Festival, получил награды "Лучший художественный фильм" на Berlin Jewish Film Festival и "Лучший режиссер-дебютант" на Atlanta Jewish Film Festival.