Названа дата следующей встречи на авиабазе Рамштайн по обороне Украины
Встречу на немецкой авиабазе Рамштайн по вопросу обороны Украины проведут 8 сентября
Об этом сообщила пресс-служба Воздушных сил США в Европе и ВВС Африки.
Министр обороны США Ллойд Остин снова пригласил на заседание высокопоставленных военных со всего мира для обсуждения войны РФ против Украины и проблем безопасности, с которыми сталкиваются партнеры и союзники американцев.
Журналисты, которые планируют посетить встречу, должны ответить на приглашение не позднее 1 сентября в 10:00 по центральноевропейскому времени на 86-е авиатранспортное отделение связей с общественностью по адресу [email protected] Они должны указать полное имя, СМИ, дату рождения, номер паспорта и предоставить изображение страницы идентификационного номера паспорта.
- 20 июля Алексей Резников подытожил Раймштайн-4 и заявил, что у союзников никакой усталости от войны в Украине нет.
- 20 июля после Рамштайна-4 глава Пентагона Ллойд Остин рассказал о предоставлении Украине установок HIMARS и систем ПВО NASAMS.
- 10 августа президент Владимир Зеленский анонсировал конференцию министров обороны стран-партнеров и расширение "Рамштайна".
- 17 августа министр обороны Алексей Резников обсудил с главой Пентагона Ллойдом Остином подготовку к новому заседанию Контактной группы по обороне Украины.
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