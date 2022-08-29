Об этом сообщила пресс-служба Воздушных сил США в Европе и ВВС Африки.

Министр обороны США Ллойд Остин снова пригласил на заседание высокопоставленных военных со всего мира для обсуждения войны РФ против Украины и проблем безопасности, с которыми сталкиваются партнеры и союзники американцев.

Журналисты, которые планируют посетить встречу, должны ответить на приглашение не позднее 1 сентября в 10:00 по центральноевропейскому времени на 86-е авиатранспортное отделение связей с общественностью по адресу [email protected] Они должны указать полное имя, СМИ, дату рождения, номер паспорта и предоставить изображение страницы идентификационного номера паспорта.

20 июля Алексей Резников подытожил Раймштайн-4 и заявил, что у союзников никакой усталости от войны в Украине нет.

20 июля после Рамштайна-4 глава Пентагона Ллойд Остин рассказал о предоставлении Украине установок HIMARS и систем ПВО NASAMS.

10 августа президент Владимир Зеленский анонсировал конференцию министров обороны стран-партнеров и расширение "Рамштайна".

17 августа министр обороны Алексей Резников обсудил с главой Пентагона Ллойдом Остином подготовку к новому заседанию Контактной группы по обороне Украины.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb