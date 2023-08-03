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Названа дата национальной премьеры "Мавки" в онлайн-кинотеатре

3 августа, 2023 четверг
15:00
Культура

"Мавка. Лесная песня", самый кассовый украинский анимационный фильм за времена независимости страны, появится в прокате онлайн

Об этом сообщает пресс-служба Государственного агентства Украины по вопросам кино .

Национальная премьера "Мавки. Лесной песни" состоится эксклюзивно в онлайн-кинотеатре SWEET.TV.

Сообщается, что это единственный законный способ просмотра долгожданной ленты.

Украинский анимационный фильм можно посмотреть где угодно и в любое время с 24 августа.

Что известно о мультфильме "Мавка. Лесная песня"

Это украинский 3D-анимационный фильм, созданный по мотивам драмы-феерии Леси Украинки и образов народной мифологии. Фильм рассказывает о любви Мавки, духа леса, и Лукаша, крестьянина-музыканта, а также об их борьбе с жестокой Килиной, которая хочет использовать дерево жизни для своих корыстных целей.

Работа над мультфильмом "Мавка. Лесная песня" началась еще в 2015 году. В эти годы создатели меняли сюжет, дизайн героев, бюджет и дату премьеры. Фильм был завершен в конце 2022 года.

Фильм получил государственную поддержку в размере 25% первоначального бюджета, который на тот момент оценивался более чем в 98 млн грн. В 2020 году Совет по государственной поддержке кинематографии одобрил увеличение бюджета проекта в 1,9 раза.

Премьера мультфильма "Мавка. Лесная песня" в кинотеатрах прошла 2 марта.

Кассовые сборы за первый уикенд составили 24,9 млн грн, мультфильм посмотрели почти 190 тысяч зрителей.

На вторую неделю проката в Украине лента обошла "Аватар 2" по количеству проданных билетов. Также стало известно, что мультик покажут более чем в 80 странах мира,

21 марта сообщалось, что "Мавка. Лесная песня" стала самым кассовым украинским фильмом за времена независимости.

Студия Animagrad, принадлежащая Film.UA Group, будет сотрудничать с французской компанией TeamTO в производстве 3D-мультсериала по мотивам мультфильма "Мавка".

По состоянию на 13 июня "Мавка. Лесная песня" за пятнадцать недель в национальном прокате собрала 150 952 041 грн.

16 июня во Вьетнаме стартует показ дублированной версии.

29 июня зрители в Сербии и Черногории увидели кинотеатральную премьеру украинского анимационного фильма "Мавка. Лесная песня". В кинопрокате Литвы мультфильм появится 15 июля. 

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