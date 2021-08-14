Назван размер пенсии Меркель
Федеральная канцлер Германии Ангела Меркель после того, как уйдет с должности, сможет получать государственную пенсию
Налогоплательщикам она обойдется в 15 тыс. евро ежемесячно, информирует Еспресо.TV .
Размер будущей пенсии определила Немецкая ассоциация налогоплательщиков. Этот показатель основывается на многолетнем пребывания Меркель в парламенте Германии и стажа работы федеральным министром и канцлером, объясняет De Morgen .
Меркель также получит средства на секретаря, двух помощников и водителя.
- Напомним, Меркель планирует визит в Украину К 22 августа .
- Очевидно, речь пойдет о согласовании с Владимиром Зеленским ряда общих для Украины и Германии вопросов перед поездкой президента Украины в Вашингтон (30 августа).
- Аналитики не исключают, что прежде всего иметь место попытка "проталкивания" формулы Штайнмайера. Тем более, что перед Киевом Меркель побывает в России .
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