Назван размер пенсии Меркель

Налогоплательщикам она обойдется в 15 тыс. евро ежемесячно, информирует Еспресо.TV .



Размер будущей пенсии определила Немецкая ассоциация налогоплательщиков. Этот показатель основывается на многолетнем пребывания Меркель в парламенте Германии и стажа работы федеральным министром и канцлером, объясняет De Morgen .



Меркель также получит средства на секретаря, двух помощников и водителя.

Напомним, Меркель планирует визит в Украину К 22 августа .

Очевидно, речь пойдет о согласовании с Владимиром Зеленским ряда общих для Украины и Германии вопросов перед поездкой президента Украины в Вашингтон (30 августа).

Аналитики не исключают, что прежде всего иметь место попытка "проталкивания" формулы Штайнмайера. Тем более, что перед Киевом Меркель побывает в России .