Назвался "апостолом": в Запорожье задержали мужчину, который "заминировал" Офис президента

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции в Запорожской области.



"5 декабря примерно в 14:10 в Васильевское районное управление полиции ГУНП в Запорожской области поступило сообщение о том, что на спецлинию "102" с мобильного позвонил неизвестный, который представился "апостолом" и сообщил, что Офис президента в городе Киеве заминирован", – рассказали в полиции.



Информация о заминировании Офиса президента оказалась ложной.



Фейковым "минером" оказался 47-летний житель города Васильевка Запорожской области.



Правоохранители выяснили, что задержанный уже дважды отбывал наказание за аналогичные преступления.



Полиция изъяла симкарту и телефон "минера" в качестве доказательств правонарушения.



Мужчину задержали по ч. 2 ст. 259 (заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожении или повреждении объектов собственности) Уголовного кодекса Украины.

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