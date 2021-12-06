Назвался "апостолом": в Запорожье задержали мужчину, который "заминировал" Офис президента
В Запорожской области полиция задержала мужчину, который 5 декабря сообщил ложную информацию о заминировании Офиса президента Украины
Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции в Запорожской области.
"5 декабря примерно в 14:10 в Васильевское районное управление полиции ГУНП в Запорожской области поступило сообщение о том, что на спецлинию "102" с мобильного позвонил неизвестный, который представился "апостолом" и сообщил, что Офис президента в городе Киеве заминирован", – рассказали в полиции.
Информация о заминировании Офиса президента оказалась ложной.
Фейковым "минером" оказался 47-летний житель города Васильевка Запорожской области.
Правоохранители выяснили, что задержанный уже дважды отбывал наказание за аналогичные преступления.
Полиция изъяла симкарту и телефон "минера" в качестве доказательств правонарушения.
Мужчину задержали по ч. 2 ст. 259 (заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожении или повреждении объектов собственности) Уголовного кодекса Украины.
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