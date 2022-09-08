Об этом сообщает "Европейская Солидарность".

Совместно с батальоном парамедиков "Госпитальеры" начат проект "Журавель" - рассказывает Петр Порошенко. - Назвали его в память о морпехе Ярославе Журавле, который в 2020 году был тяжело ранен и погиб на Донетчине, не дождавшись помощи".

На полигоне недалеко от Киева состоялись учения с применением многоцелевого робота THeMIS. Уникальную новейшую машину, производимую в Эстонии для армий стран-членов НАТО. За работой работа следили парамедики "Госпитальеров", Петр Порошенко и посол Эстонии в Украине Каймо Кууск.

По легенде учений военное подразделение выходит на боевое задание, попадает в засаду и получает раненого бойца, нуждающегося в эвакуации под обстрелом. Руководитель группы медиков приказывает группе выйти на эвакуацию. В небо поднимается дрон для поиска раненого и координации движения робота. После полученных данных оператор робота отправляет его на помощь бойцам. Раненого грузят на платформу беспилотного робота, который привозит его в безопасное место. Раненый получает первую помощь, его забирает эвакуационный автомобиль.

Основательница батальона "Госпитальеры", медик-доброволец, народный депутат от "Евросолидарности" Яна Зинкевич отмечает – такая техника действительно дает возможность спасать жизнь украинских воинов на поле боя. "Я хотела бы поблагодарить Эстонию за разработку. Поблагодарить Петра Алексеевича за покупку, за наше партнерство. Потому что это оборудование позволит нам спасать жизнь. Мы будем его еще добронировать, делать дополнительную маскировку. , – говорит Зинкевич.

"Мы благодарим Эстонию, потому что это не единственный проект, где мы сотрудничаем. И 350 дронов Autel, которые сегодня уже работают во всех бригадах, мы привезли из Таллинна. Это было организовано очень эффективно – и с точки зрения цены, и с точки зрения организации. Я благодарен за помощь эстонскому правительству, парламенту, эстонскому народу, и безусловно посольству Эстонии в Киеве", - подчеркнул Петр Порошенко.

Присутствовавший во время испытаний посол Эстонии в Украине Каймо Кууск отмечает: для Эстонии очень важно помочь Украине победить в этой войне. "Мы счастливы помочь вам, помочь "Госпитальерам" и предоставить крайне важные новейшие технологии", – говорит посол.

Пятый президент рассказал, что во время визита в Эстонию бывшие военнослужащие генералы эстонской армии пригласили его продемонстрировать возможности боевого робота.

"Он приспособлен для противотанковой борьбы, для борьбы с применением 30-мм автоматической пушки, для проведения разведывательных операций с радарами, камерами. Но помня слово, которое мы дали Сергею Журавлю, отцу Ярослава Журавля, погибшего на войне, я подумал, чтобы мы ввели специальный проект эвакуации с поля боя. Я не вижу лучшего подразделения, которое это может осуществить, чем "Госпитальеры". Ведь сегодня "Госпитальерами" спасено уже более 5 600 украинских воинов - низкий поклон им за это", - подчеркнул Порошенко. .

"Мы начинаем еще один проект. В ближайшее время в Украину прибудет бронированный Pinzgauer, который также будет выполнять функцию эвакуации и скорой помощи раненым на поле боя с применением брони", - сообщил Порошенко.

Но сегодня мы концентрируемся на нашей работе, вы увидели его возможности, его скорость, его защищенность. Мы его дорабатываем вместе, как сказала Яна, устанавливаем дополнительное бронирование, защищаем каналы связи, делаем реальную работу, которая должна ускорить его пребывание на фронте. ", – отмечает Порошенко.

"Это вписывается в нашу концепцию. Единственное слово, которым сейчас живут все украинцы, единственная цель – это освобождение украинской земли и спасение украинских воинов. Это – только начало. Если у нас все удастся сейчас, мы будем ждать дополнительных партий, которые должны поступить в Украину", – отмечает Порошенко. Он также отметил, что россияне уже объявили охоту за этой техникой и даже назначили вознаграждение в миллион захватившему работу. "Напрасно, – мы его никому не отдадим. Ни украинскую землю – ни украинского теперь уже робота", – предупредил Порошенко.

Пятый президент вместе с Послом Эстонии и Яной Зинкевич установили на "THeMIS" официальную символику проекта "Журавель", которую создал известный украинский музыкант и художник Юрий Журавель - однофамилец погибшего героя-морпеха.

Как известно, через полгода после начала широкомасштабного вторжения российской армии структуры Порошенко с волонтерами передали в ВСУ помощь на сумму почти 46 млн долларов США. За эти средства были приобретены тысячи бронежилетов и кевларовых шлемов, оружие, сотни автомобилей на нужды фронта, среди них бронемашины, грузовики и пикапы, тепловизоры, сотни дронов, электрогенераторы, цифровые радиостанции, старлинки, военная одежда, турникеты, натовские аптечки, системы очистки воды, средства для строительства фортификационных сооружений, горючее, продовольствие.