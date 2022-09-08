English Львов Главная
ru ua en
English Львов Главная
Борьба за свободу слова
Война с Россией: хроника
Главная волонтеры и война Назвали в честь Ярослава Журавля. Порошенко, эстонский посол и "Госпитальеры" испытали робота по эвакуации раненых

Назвали в честь Ярослава Журавля. Порошенко, эстонский посол и "Госпитальеры" испытали робота по эвакуации раненых

8 сентября, 2022 четверг
19:38
волонтеры и война

Уникальную новейшую машину, производимую в Эстонии для армий стран-членов НАТО, привез в Украину пятый президент

Об этом сообщает "Европейская Солидарность".

Совместно с батальоном парамедиков "Госпитальеры" начат проект "Журавель" - рассказывает Петр Порошенко. - Назвали его в память о морпехе Ярославе Журавле, который в 2020 году был тяжело ранен и погиб на Донетчине, не дождавшись помощи".

На полигоне недалеко от Киева состоялись учения с применением многоцелевого робота THeMIS. Уникальную новейшую машину, производимую в Эстонии для армий стран-членов НАТО. За работой работа следили парамедики "Госпитальеров", Петр Порошенко и посол Эстонии в Украине Каймо Кууск.

По легенде учений военное подразделение выходит на боевое задание, попадает в засаду и получает раненого бойца, нуждающегося в эвакуации под обстрелом. Руководитель группы медиков приказывает группе выйти на эвакуацию. В небо поднимается дрон для поиска раненого и координации движения робота. После полученных данных оператор робота отправляет его на помощь бойцам. Раненого грузят на платформу беспилотного робота, который привозит его в безопасное место. Раненый получает первую помощь, его забирает эвакуационный автомобиль.

Основательница батальона "Госпитальеры", медик-доброволец, народный депутат от "Евросолидарности" Яна Зинкевич отмечает – такая техника действительно дает возможность спасать жизнь украинских воинов на поле боя. "Я хотела бы поблагодарить Эстонию за разработку. Поблагодарить Петра Алексеевича за покупку, за наше партнерство. Потому что это оборудование позволит нам спасать жизнь. Мы будем его еще добронировать, делать дополнительную маскировку. , – говорит Зинкевич.

"Мы благодарим Эстонию, потому что это не единственный проект, где мы сотрудничаем. И 350 дронов Autel, которые сегодня уже работают во всех бригадах, мы привезли из Таллинна. Это было организовано очень эффективно – и с точки зрения цены, и с точки зрения организации. Я благодарен за помощь эстонскому правительству, парламенту, эстонскому народу, и безусловно посольству Эстонии в Киеве", - подчеркнул Петр Порошенко.

Присутствовавший во время испытаний посол Эстонии в Украине Каймо Кууск отмечает: для Эстонии очень важно помочь Украине победить в этой войне. "Мы счастливы помочь вам, помочь "Госпитальерам" и предоставить крайне важные новейшие технологии", – говорит посол.

Пятый президент рассказал, что во время визита в Эстонию бывшие военнослужащие генералы эстонской армии пригласили его продемонстрировать возможности боевого робота.

"Он приспособлен для противотанковой борьбы, для борьбы с применением 30-мм автоматической пушки, для проведения разведывательных операций с радарами, камерами. Но помня слово, которое мы дали Сергею Журавлю, отцу Ярослава Журавля, погибшего на войне, я подумал, чтобы мы ввели специальный проект эвакуации с поля боя. Я не вижу лучшего подразделения, которое это может осуществить, чем "Госпитальеры". Ведь сегодня "Госпитальерами" спасено уже более 5 600 украинских воинов - низкий поклон им за это", - подчеркнул Порошенко. .

"Мы начинаем еще один проект. В ближайшее время в Украину прибудет бронированный Pinzgauer, который также будет выполнять функцию эвакуации и скорой помощи раненым на поле боя с применением брони", - сообщил Порошенко.

Но сегодня мы концентрируемся на нашей работе, вы увидели его возможности, его скорость, его защищенность. Мы его дорабатываем вместе, как сказала Яна, устанавливаем дополнительное бронирование, защищаем каналы связи, делаем реальную работу, которая должна ускорить его пребывание на фронте. ", – отмечает Порошенко.

"Это вписывается в нашу концепцию. Единственное слово, которым сейчас живут все украинцы, единственная цель – это освобождение украинской земли и спасение украинских воинов. Это – только начало. Если у нас все удастся сейчас, мы будем ждать дополнительных партий, которые должны поступить в Украину", – отмечает Порошенко. Он также отметил, что россияне уже объявили охоту за этой техникой и даже назначили вознаграждение в миллион захватившему работу. "Напрасно, – мы его никому не отдадим. Ни украинскую землю – ни украинского теперь уже робота", – предупредил Порошенко.

Пятый президент вместе с Послом Эстонии и Яной Зинкевич установили на "THeMIS" официальную символику проекта "Журавель", которую создал известный украинский музыкант и художник Юрий Журавель - однофамилец погибшего героя-морпеха.

Как известно, через полгода после начала широкомасштабного вторжения российской армии структуры Порошенко с волонтерами передали в ВСУ помощь на сумму почти 46 млн долларов США. За эти средства были приобретены тысячи бронежилетов и кевларовых шлемов, оружие, сотни автомобилей на нужды фронта, среди них бронемашины, грузовики и пикапы, тепловизоры, сотни дронов, электрогенераторы, цифровые радиостанции, старлинки, военная одежда, турникеты, натовские аптечки, системы очистки воды, средства для строительства фортификационных сооружений, горючее, продовольствие.

Новости
Петр Порошенко
война с Россией
оружие для Украины
Читайте также:
протикорабельні ракети Harpoon
7 сентября, 2022 среда
Украинских ракетчиков, потопивших российский военный корабль "Василий Бех", готовили в США, - Пентагон
Валерій Залужний
7 сентября, 2022 среда
Залужный объяснил, что может переломить ход войны в Украине
Володимир Путін
7 сентября, 2022 среда
Украденные телевизоры? Подоляк ответил Путину на его заявления о достижениях в войне с Украиной
Киев
+14°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 39.72
    Покупка 39.72
    Продажа 40.66
  • EUR
    Покупка 39.35
    Продажа 40.51
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2022, четверг
8 сентября
20:23
Температурный рекорд: нынешнее лето самое жаркое в Европе за всю историю наблюдений
20:13
Обновлено
Елизавета II
Королева Британии находится под наблюдением врачей, они озабочены ее здоровьем
20:11
Эксклюзив
Николай Княжицкий
Нужно демонстрировать союзникам, что мы народ с богатой культурой, и закон о гуманитарной деколонизации должен способствовать этому, - Княжицкий
20:04
Марк Милли назвал наступление ВСУ на Херсон "тщательно продуманным и эффективным"
20:00
Ким анонсировал "хорошие новости на Юге"
19:52
Сейм Латвии признал независимость православной церкви от Московского патриархата
19:49
Украинские разведчики знают, что оккупанты планируют сделать на ЗАЭС
19:47
Россия заплатит "высокую цену" за войну в Украине, - директор ЦРУ
19:36
В Генштабе отметили усиление партизанского движения на Херсонщине
19:25
Россияне усиливают фильтрационные меры, мобилизацию и подготовку к "референдумам" на оккупированных землях, - Генштаб ВСУ
19:25
Эксклюзив
Мы готовим предложения МАГАТЭ по устройству на ЗАЭС зоны ядерной безопасности, - профильный эксперт Кориков
19:24
"Сдавайтесь или умрите": мелитопольские партизаны обратились в видео к коллаборантам
19:09
ВСУ отразили 9 атак врага и уничтожили более 10 целей с техникой и живой силой противника
19:04
Резников подарил Столтенбергу осколок российской ракеты "Калибр"
19:02
Украинское жюри выбрало фильм, который будет бороться за премию "Оскар"
18:54
Ученые создали самую холодную во Вселенной материю
18:48
Украина поразила HIMARS более 4 сотен целей, - Марк Милли
18:46
HIMARS
В Пентагоне рассказали, какое оружие вошло в новый пакет помощи Украине на $675 млн. Список
18:41
Дрейфовала в море: на Одесчине обезвредили противокорабельную мину
18:38
Инфографика
АЗС
Цены на топливо сегодня: сколько стоит бензин, газ и дизель
18:36
Финансовая, экономическая и оборонная помощь США – это гарантия, что мы вернем наши земли, - Зеленский после встречи с Блинкеном
18:25
Эксклюзив
Мы будем писать международным институтам на английском языке "Gostomel SOS! Help us!", - житель Гостомеля Куприй
18:20
В Украине арестовали недвижимость экс-депутата госдумы РФ на сумму свыше 10 млрд грн
18:11
ГБР заявило, что разоблачило благотворительную организацию на продаже бронежилетов военным
18:03
Германия и Нидерланды будут обучать саперов из Украины
17:44
Обновлено
Украинская ПВО сбила российскую ракету Х-59 в небе над Криворожским районом
17:34
В Киеве увеличили количество вечерних рейсов городской кольцевой электрички
17:33
"Вместо тысячи слов": астрономы показали наиболее подробные снимки Солнца
17:12
"Ну хохлы вообще распоясались": захватчики в панике из-за разгрома возле Изюма, - перехват
17:09
Владимир Путин держится за стол во время встречи в Кремле
Муниципальные депутаты Петербурга приняли обращение в госдуму: требуют обвинить Путина в госизмене
17:05
Россияне отправили мариупольцев расчищать заминированный завод: 4 человека взорвались и находятся в тяжелом состоянии
17:01
В Херсонской области оккупанты обстреливают гражданские авто вблизи понтонных переправ и ограничивают передвижение мирных жителей
17:00
Эксклюзив
За последний месяц начались провокации и попытки заставить волонтера нарушить букву закона, - общественный активист и волонтер Литинский
16:50
Sony
Вторая по величине в мире компания звукозаписи Sony Music Group заявила о выходе из России, - Billboard
16:44
Лиз Трасс объявила о замораживании счетов за газ и свет на два года в Великобритании
16:34
В Киеве откроют Мариупольский лицей
16:26
ЛНР
В Украине к 10 годам заключения приговорен "пулеметчик" "ЛНР"
16:11
Россия не сообщает своим солдатам о ситуации на юге, а "мобилизованных" из "ДНР" без ведома переводят на контракт, - украинская разведка
16:07
В ВСУ подтвердили освобождение от оккупантов села Озерное в Донецкой области
15:48
Пытались выехать из зоны боевых действий: в Харьковской области нацгвардейцы взяли в плен двух "эленеровцев"
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV