Назвала Зеленского красивым: в РФ пенсионерку оштрафовали на 40 тыс. руб. за "дискредитацию армии"
Щербинский районный суд Москвы назначил 70-летней Ольге Слегиной штраф в 40 тысяч рублей по административной статье о дискредитации российской армии. Судебное заседание длилось около пяти минут
Об этом сообщают российские СМИ.
Причиной для задержания и открытия производства против 70-летней Ольги Слегиной стал ее разговор в столовой в декабре прошлого года в городе Нальчик.
Отмечается, что Слегина обсуждала со знакомой уроженкой Одессы, как правильно произносить украинское слово "паляница" и сделала комплимент президенту Украины Владимиру Зеленскому, отметив, что "раньше все смеялись над его шутками". Кроме того, украинского лидера пенсионерка назвала "красивым молодым мужчиной с хорошим чувством юмора".
Через несколько дней женщине сообщили, что на нее написали три доноса. Суд назначил ей штраф в размере 40 тысяч рублей за "дискредитацию российской армии" – судебный процесс длился около 5 минут.
Сторона защиты сообщила, что будет подавать апелляцию.
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