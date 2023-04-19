Об этом сообщают российские СМИ.

Причиной для задержания и открытия производства против 70-летней Ольги Слегиной стал ее разговор в столовой в декабре прошлого года в городе Нальчик.

Отмечается, что Слегина обсуждала со знакомой уроженкой Одессы, как правильно произносить украинское слово "паляница" и сделала комплимент президенту Украины Владимиру Зеленскому, отметив, что "раньше все смеялись над его шутками". Кроме того, украинского лидера пенсионерка назвала "красивым молодым мужчиной с хорошим чувством юмора".

Через несколько дней женщине сообщили, что на нее написали три доноса. Суд назначил ей штраф в размере 40 тысяч рублей за "дискредитацию российской армии" – судебный процесс длился около 5 минут.

Сторона защиты сообщила, что будет подавать апелляцию.