Назвал полк "Азов" нацистами: "Динамо" отменило благотворительный поединок с румынским клубом из-за высказываний его президента
Планируемый ранее благотворительный поединок между командами Стяуа и Динамо не состоится
Об этом сообщается на официальном сайте футбольного клуба "Динамо".
Такое решение приняли из-за заявления президента румынского клуба Джиджи Беккали, который назвал "нацистской группировкой" полк "Азов".
"Руководство "Динамо" считает недопустимым высказывание владельца FCSB Джиджи Бекали по поводу украинского полка "Азов" и не видит возможности проведения этого поединка. Об этом клубу FCSB было сообщено на следующий день после появления резонансных заявлений", – говорится в сообщении.
Вместо "Стяуа" "Динамо" проведет матч против текущего лидера чемпионата Румынии, "Клужа". Поединок состоится 20 апреля в 21:30.
- Напомним, принадлежащий Суркисам ФК "Динамо" положительно отреагировал на арест Медведчука.
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