Назвал полк "Азов" нацистами: "Динамо" отменило благотворительный поединок с румынским клубом из-за высказываний его президента

Об этом сообщается на официальном сайте футбольного клуба "Динамо".

Такое решение приняли из-за заявления президента румынского клуба Джиджи Беккали, который назвал "нацистской группировкой" полк "Азов".

"Руководство "Динамо" считает недопустимым высказывание владельца FCSB Джиджи Бекали по поводу украинского полка "Азов" и не видит возможности проведения этого поединка. Об этом клубу FCSB было сообщено на следующий день после появления резонансных заявлений", – говорится в сообщении.

Вместо "Стяуа" "Динамо" проведет матч против текущего лидера чемпионата Румынии, "Клужа". Поединок состоится 20 апреля в 21:30.

Напомним, принадлежащий Суркисам ФК "Динамо" положительно отреагировал на арест Медведчука.