Назвал меня "черным", - футболист "Динамо" обозвал темнокожего игрока "Ворсклы" посреди матча УПЛ
Нападающий полтавской "Ворсклы" Лукас Ранжел рассказал о том, что столкнулся с расизмом в матче чемпионата Украины против киевского "Динамо"
В интервью "Профутбол Digital" футболист сказал, что после того, как он забил гол, фанаты "Динамо" начали имитировать звуки обезьян.
"Не должно быть того, что произошло. Надо это менять. Когда я забил, фанаты начали имитировать обезьяньи звуки. Но я держался. Что они кричали? "Обезьяна, обезьяна. У-у". Рефери сказал, что услышал возгласы, но ничего не может с этим поделать. Сказал, что внесет это в протокол. Я ответил, что без проблем. Некоторые игроки "Динамо" сказали: "Я поддерживаю тебя. Расизм - дерьмо. Бла-бла-бла", – сказал Ранжел.
В комментарии "Большому футболу" бразилец заявил о расизме от полузащитника "Динамо" Николая Шапаренко.
"После возгласов фанатов я получил поддержку от одного из игроков "Динамо". Это был №14 (Карлос де Пена). Он сказал, что ему стыдно за то, что произошло. Но другой игрок "Динамо", №10 (Николай Шапаренко), сказал мне обидное слово "черный" на русском языке", - признался Лукас Ранжел.
В 14-м туре УПЛ киевское "Динамо" на НСК "Олимпийском" проиграло "Ворскле" со счетом 1:2. Бразилец Лукас Ранжел открыл счет на 34-й минуте встречи.
- Напомним, 6 ноября "Ворскла" в Киеве в меньшинстве обыграла "Динамо".
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- В Запорожье "Заря" одолела "Верес" и вышла на третье место.
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