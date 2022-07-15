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Назначить главу САП можно за один день, - председатель совета общественного контроля НАБУ

15 июля, 2022 пятница
15:45
Общество Марк Савчук

Западные партнеры будут сомневаться в поддержке Украины, пока есть ситуации подобные затягиванию назначения Специализированного антикоррупционного прокурора

Об этом в эфире Еспресо заявил председатель совета общественного контроля НАБУ Марк Савчук.

"Вы должны понимать, что главу САП мы можем назначить буквально за один день. Конкурсная комиссия собирается, голосует результаты конкурса. Александр Клименко набрал больше баллов, чем его коллега по конкурсу Олег Синюк и он становится прокурором. Все это власти хорошо известно, это было известно до 24 февраля и с тех пор ничего не было сделано для того, чтобы этот конкурс завершить", – сказал он.

По мнению Савчука, вопрос коррупции в Украине стал международной повесткой.

"Многие спекулируют на том, что кто-то работает на Россию, разъединяет Украину или ее союзников - это очень наивно так говорить, потому что вопрос помощи Украине - это не только об объединении врага, это о внутренних вопросах. Если у вас власть другой страны будет спонсировать государство, в котором есть коррупция, то оппозиция будет использовать это и говорить, что мы тратим деньги налогоплательщиков на какую-то  коррупцию", - добавил глава РГК.

Он считает, что пока в Украине коррумпированы разные представители власти, которых покрывают правоохранительные органы, такие разговоры будут вестись.

"Это вопрос того, как мы реагируем - если мы собираемся от этого закрываться и делать вид, что ничего не происходит - мы будем встречать такую реакцию. Потому что там тоже люди борются за власть и они тоже хотят беречь средства своих налогоплательщиков", - подытожил Савчук.

  • Назначение главы САП стало условием для дальнейшего движения Украины в ЕС. Победителя конкурса не могут назначить с 24 декабря 2021 года. Также окончание конкурса стало одним из пунктов заявления президентов Владимира Зеленского и Джо Байдена во время визита украинского гаранта в США в сентябре 2021 года.

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Президент Украины
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