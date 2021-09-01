Назначили детского тренера, - в России раскритиковали результат сборной Украины в матче с Казахстаном

Об этом сообщает Еспресо.TV со ссылкой на Telegram Алексея Андронова.



Андронов обозвал Александра Петракова «детским» тренером.

"Назначая" детского "тренера, Украина, пожалуй, понимала, чего она хочет. Если эта история о молодежи в сборной, то ok. Рано или поздно - команду придется обновлять. Но эта история точно не о результате. Казахстан обыгрывают Литва и Албания, Беларусь и Македония. Но Украина ", - написал Андронов.

В 4-м туре квалификации на ЧМ-2022 сборная Украины по футболу неожиданно сыграла вничью против Казахстана. Это был первый матч Александра Петракова на посту главного тренера национальной команды.



Сейчас сборная Украины имеет 4 балла и занимает в группе D второе место. Казахстан с 2 пунктами в турнирной таблице четвертый. Лидирует с 7 баллами Франция. Финляндия имеет 2 очка и идет третьей. Босния и Герцеговина с 1 пунктом - последняя.



В финальную часть ЧМ-2022 напрямую выходят только победители групп. Команды, которые финишируют вторыми, продолжат борьбу за путевки в Катар в стыковых матчах.



Следующий матч сборная Украины проведет в эту субботу, 4 сентября. В соперниках сборная Франции.

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