Разговор с ним был обнародован в репортаже вышедшего сегодня 23 апреля 2023 года телевидения "Общественное".

Митрополит Нестор, наместник Почаевскойї лавры. Православная церковь Украины

Он отметил, что когда Киево-Печерскую лавру отдавали в пользование, то там до этого был музей, соответственно все имущество было учтено и все передавали по описанию.

"Соответственно сейчас, когда в Киево-Печерской лавре расторгаются договоры – точно известно, что Московский патриархат должен вернуть государству для того, чтобы оно осталось украинскими святынями и что должно быть после их ухода", - сказал наместник Почаевской лавры.

Добавляется также, что когда в 90-х годах заключался договор о пользовании в Почаевской лавре, то этот договор касался только помещений.

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"То есть, грубо говоря, были переданы только стены и балансовая стоимость Почаевской лавры 1 млн 200 тыс. гривен. Если сейчас просто расторгнуть договор о пользовании с ними – они вправе сказать, что возвращают то, что получили по документам, то есть только стены и помещения. А мощи, иконы, сосуды, над которыми совершается богослужение, исторические ценности, собранные за время существования лавры - они будут иметь право вывезти с собой. Потому, что они нигде не были учтены на момент передачи", - отметил он.

Именно поэтому, отмечает назначенный ПЦУ наместник лавры, с Почаевской лаврой это решение нельзя просто "рубить с плеча" и расторгнуть договор. Это создаст много проблем, в том числе для государства, в отношении этих святынь.

"Поэтому, когда мы говорим о Почаевской лавре, то перед тем как расторгать договор - должна быть создана государственная комиссия, которая из старых источников установит, какое имущество было до того, как почаевская лавра была передана в пользование монастыря и что представители Московского патриархата должны оставить, тогда когда их обязут уехать", - добавил он.