Назначенному рашистами "старосте" из Бучанского района грозит до 12 лет заключения
Национальная полиция Украины получила доказательства причастности жителя Киевской области к сотрудничеству с оккупантами
Об этом сообщили на официальном сайте Национальной полиции Украины .
По данным следствия, во время временной оккупации населенных пунктов Киевской области злоумышленник сотрудничал с врагом, а именно: передавал документацию из поселкового совета военным РФ в отношении участников АТО и лиц, участвовавших в операции объединенных сил, стратегических объектов инфраструктуры Бучанского района ; агитировал местное население поддерживать и сотрудничать с оккупантами, раздавая им гуманитарную помощь от РФ.
Отмечается, что в марте 2022 года по указанию оккупантов мужчина организовал собрание, где его назначили старостой нескольких сел. "Кресло должностного лица" он занимал, пока украинские защитники не освободили Киевщину от российской армии.
В мае полицейские задержали так называемого старосту и на основании полученных доказательств сообщили ему о подозрении по ч. 6 ст. 111-1 (коллаборационная деятельность) Уголовного кодекса Украины. Кроме того, оперативники ГСР и следователи ГСУ Нацполиции провели обыски и изъяли гуманитарную помощь от оккупантов, "черновые" записи и другие доказательства, имевшие значение для следствия.
За совершенное обвиняемому грозит до 12 лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок от 10 до 15 лет и с конфискацией имущества или без таковой.
- 5 июля советник главы Херсонской областной военной администрации Сергей Хлань сообщил , что оккупанты создали на Херсонщине правительство, в которое вошли коллаборанты Сальдо, Булюк, Семенчев и Ковалев.
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