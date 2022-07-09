English Львов Главная
ru ua en
English Львов Главная
Борьба за свободу слова
Война с Россией: хроника
Главная Новости Назначенному рашистами "старосте" из Бучанского района грозит до 12 лет заключения

Назначенному рашистами "старосте" из Бучанского района грозит до 12 лет заключения

9 июля, 2022 суббота
14:42
Новости

Национальная полиция Украины получила доказательства причастности жителя Киевской области к сотрудничеству с оккупантами

Об этом сообщили на официальном сайте Национальной полиции Украины .

По данным следствия, во время временной оккупации населенных пунктов Киевской области злоумышленник сотрудничал с врагом, а именно: передавал документацию из поселкового совета военным РФ в отношении участников АТО и лиц, участвовавших в операции объединенных сил, стратегических объектов инфраструктуры Бучанского района ; агитировал местное население поддерживать и сотрудничать с оккупантами, раздавая им гуманитарную помощь от РФ.

Отмечается, что в марте 2022 года по указанию оккупантов мужчина организовал собрание, где его назначили старостой нескольких сел. "Кресло должностного лица" он занимал, пока украинские защитники не освободили Киевщину от российской армии.

В мае полицейские задержали так называемого старосту и на основании полученных доказательств сообщили ему о подозрении по ч. 6 ст. 111-1 (коллаборационная деятельность) Уголовного кодекса Украины. Кроме того, оперативники ГСР и следователи ГСУ Нацполиции провели обыски и изъяли гуманитарную помощь от оккупантов, "черновые" записи и другие доказательства, имевшие значение для следствия.

За совершенное обвиняемому грозит до 12 лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок от 10 до 15 лет и с конфискацией имущества или без таковой.

  • 5 июля советник главы Херсонской областной военной администрации Сергей Хлань сообщил , что оккупанты создали на Херсонщине правительство, в которое вошли коллаборанты Сальдо, Булюк, Семенчев и Ковалев.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

полиция
война с Россией
Буча
коллаборанти
Читайте также:
Військова повістка
6 июля, 2022 среда
Воевать придется всем боеспособным мужчинам Украины, - офицер ВСУ Белозерская
Сергій Згурець
8 июля, 2022 пятница
Путинское "мы еще не начинали" вызывает улыбку, - Згурец
На фото Збройні сили України
8 июля, 2022 пятница
Верещук призывает жителей южных областей срочно эвакуироваться
Киев
+23°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 34.67
    Покупка 34.67
    Продажа 35.57
  • EUR
    Покупка 35.2
    Продажа 36.49
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2022, суббота
9 июля
14:51
Умер актер из фильмов о гангстерах Тони Сирико
14:45
Загрязнение воздуха
Верховная Рада усовершенствовала закон об атмосфере. Что изменится
14:42
Эксклюзив
Сценарий полного прекращения поставок российского газа в Европу вполне вероятен, - политолог Магда
14:26
Почти 18 тыс. украинских беженцев подались на визу в Британию по семейной схеме, - МВД
14:21
В "Планете кино" появилась возможность купить билеты в кинотеатр переселенцам
14:10
Российскому пропагандисту Поддубному, который вел "репортажи" из Бородянки и Гостомеля, сообщили о подозрении
14:05
ЕС не требует от Молдовы присоединиться к санкциям, но был бы рад такому шагу, – посол Мажейкс
13:54
Украина получит грант в $1,7 млрд на медицину, - Шмыгаль
13:47
Во время разминирования Мариуполя погибли трое российских саперов
13:38
РФ выпустила по Николаеву шесть ракет С-300
13:20
На Харьковщине пограничники обнаружили заминированный участок дороги
13:04
Наталья Диденко
Синоптик Наталья Диденко предупредила о дождях и грозах в Украине 10 июля
13:03
Эксклюзив
Снаряд M982 Excalibur
Новейшие артиллерийские боеприпасы впервые передадут украинской армии, - Згурец
13:00
Усик покидает промоутерскую компанию братьев Кличко
12:58
Будем с вами вплоть до вступления Украины в ЕС: глава французского Сената обратился в Раду
12:53
На железной дороге в Брянской области произошел взрыв, - губернатор
12:48
Эксклюзив
Папа Франциск должен признать Патриархат Украинской греко-католической церкви
12:44
Обновлено
На фото глава Офиса президента Андрей Ермак
В Конгрессе требуют от Байдена дать объяснения по безопасности переговоров с Ермаком. МИД отреагировал
12:44
Командующий Сухопутными войсками ВСУ встретился с руководителями армий 40 стран мира
12:31
Россияне обстреляли Черниговщину: поврежден дом и хозяйственное помещение
12:21
Четыре российских ракеты ударили по Дружковке
12:08
В Шри-Ланке протестующие ворвались в резиденцию президента
12:07
Британский тяжеловес вышел на дуэль взглядов в маске Бориса Джонсона
12:02
Украинские пиротехники обезвредили 1491 взрывоопасный предмет за сутки
11:42
Эксклюзив
Путин
Путин уже две недели нервничает, хотя раньше не проявлял эмоций в публичном пространстве, – политолог-международник Воля
11:39
Эксклюзив
Враг продолжает наступление от Изюма на Славянск, но ограниченными силами, - Згурец
11:38
Освобожденная из плена парамедик Тайра крестилась в храме ПЦУ
11:28
Группа Coldplay исполнила хит "Океана Эльзы" в Варшаве
11:22
Обновлено
Россияне нанесли ракетный удар по Харькову: ранены 4 человека
11:10
Оккупанты нанесли по Сумщине по меньшей мере 7 ракетных ударов в сутки
11:09
В Запорожье за сутки российские оккупанты 43 раза обстреляли населенные пункты
10:56
Обновлено
Кривой Рог
Оккупанты обстреляли из "Градов" жилые кварталы Кривого Рога, погибла женщина
10:47
Ломаченко проведет бой за титул абсолютного чемпиона мира, - промоутер
10:43
Вблизи Херсона горит склад боеприпасов российских оккупантов
10:36
Бен Уоллес
Глава МО Великобритании встретился с украинскими военными, которые приехали в страну на учебу
10:31
Около 37,2 тыс. военных, 1638 танков и 108 средств ПВО: Генштаб назвал потери РФ за время полномасштабной войны против Украины
10:30
В Краматорске местный житель сдавал врагу перемещение и расположение ВСУ
10:28
HIMARS
В Пентагоне оценили влияние HIMARS на ход боевых действий на Донбассе
10:12
Карта боевых действий в Украине: обзор событий 4-8 июля
10:11
Эксклюзив
Группировка РФ в Черном море стала меньше, - представитель штаба Одесской ОВА Братчук
Больше статей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV