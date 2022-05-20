Назначенному оккупантами начальнику "народной полиции" в Бердянске сообщили о подозрении
Жителю Бердянска сообщено о подозрении в добровольном занятии должности в незаконных правоохранительных органах на временно оккупированной территории во время военного положения (ч. 7 ст. 111-1 УК Украины)
Об этом сообщает в телеграме Офис генерального прокурора.
Подозреваемый в конце февраля этого года, находясь во временно оккупированном Бердянске Запорожской области, принял предложение военных РФ о сотрудничестве. Его объявили начальником "народной полиции".
"Используя предоставленные незаконными органами власти полномочия, он способствует государству-агрессору - выдает его представителям информацию о правоохранителях, участниках АТО/ООС, работниках органов государственной власти и местного самоуправления, предпринимателях, а также об оружии, имеющемся у жителей города", - говорится в сообщении.
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