Назначенному оккупантами начальнику "народной полиции" в Бердянске сообщили о подозрении

Об этом сообщает в телеграме Офис генерального прокурора.

Подозреваемый в конце февраля этого года, находясь во временно оккупированном Бердянске Запорожской области, принял предложение военных РФ о сотрудничестве. Его объявили начальником "народной полиции".

"Используя предоставленные незаконными органами власти полномочия, он способствует государству-агрессору - выдает его представителям информацию о правоохранителях, участниках АТО/ООС, работниках органов государственной власти и местного самоуправления, предпринимателях, а также об оружии, имеющемся у жителей города", - говорится в сообщении.

В Мелитополе действуют украинские партизаны . Ликвидировали российских военных высокого ранга.

На вечер 17 мая в Запорожской области Россия взяла в заложники 280 украинцев.

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