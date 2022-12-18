Конец епохи Руины в истории государственного органа по вопросам религии и этнонациональных общин!

Слава Богу, мы можем это констатировать, приветствуя решение Кабмина о назначении Виктора Еленского, самого известного украинского религиоведа и авторитетного и признанного в международном измерении эксперта, профессора — председателем Госслужбы по этнополитике и свободе совести! Взвешенное и лучшее из всех возможных в этой ситуации назначений!

С февраля 2020 года, когда на инициированную и добытую усилиями и энергией Департамента по делам религий и национальностей Служба по вопросам религий и национальных сообществ была назначена Елена Богдан, то есть за несколько месяцев три года, в деятельности этого органа, ответственного за взаимоотношения между Государством и религиозными и этнонациональными сообществами, воцарилась такая же Руина, как и в украинской политической истории в течение 1670-80 годов

Неслучайно употребил известный для каждого, кто хоть немного знаком с украинской историей термин — Руина, отражающий упадок украинской государственности и утрату реальных достижений самостоятельности после получившего эту фактическую украинскую государственность Богдана Хмельницкого и прихода Ивана Мазепы, который вдохнул в нее новый смысл.

С февраля 2020 года, когда на инициированную и добытую усилиями и энергией Департамента по делам религий и национальностей Служба по вопросам религий и национальных сообществ была назначена Елена Богдан, то есть за без нескольких месяцев три года, в деятельности этого органа, ответственного за взаимоотношения между государством и религиозными и этнонациональными общинами, воцарилась такая же Руина, как и в украинской политической истории на протяжении 1670-80 годов.

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За 3 года Служба потеряла практически все:

в ней не захотел работать ни один из почти 30 специалистов, которые до этого выполняли соответствующие обязанности в Департаменте;

так и не заработал реально ни один из экспертных советов (в сфере государственно-религиозных отношений и этнополитики), которые вместе в течение предыдущих нескольких лет имели более 60 собраний;

была разрушена система и механизмы взаимодействия с региональными структурами, отвечающими за соответствующие вопросы (в 2015-2019 годах проведено несколько десятков региональных и централизованных встреч, обменов опытом);

потеряно помещение, которое для госоргана по делам религий было домом более 25 лет;

не только не было инициировано ни одной концептуально новой идеи, но и было сознательно приостановлено выполнение и реализацию (с соответствующим псевдооправданием) законодательства, принятого в предыдущие годы, никоим образом не только не отмененного, но никем не поставленного под сомнение: то есть речь идет о сознательном саботировании законодательства, в чем тяжело не увидеть и признаки уголовного преступления;

непрофессионализм, неспособность комплексно осознать и постичь феномены и тенденции текущего момента;

неспособность заполнить даже половину кадровых позиций, определенных для Службы и необходимых для выполнения свойственных функций;

согласно комплексной оценке работы Службы, официально представленной в соответствующие структуры Кабмина, в первый год ее функционирования (2020) уровень выполнения поставленных задач составлял 18 (!!!!!!)%. В последующие годы этот уровень вырос до 40%, но никогда даже близко не приближался к хоть удовлетворительному, не только надлежащему уровню.

И это я рассказываю без каких-либо деталей и конкретики: не хочется писать эпопею, посвященную Руине.

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Понимая, что драматическое недоразумение исправлено, хочется только думать о позитивах будущего, о том, что благодаря последним управленческим решениям решено и то, что во время основания Службы, летом 2019 года, выглядело маловероятным — вполне самостоятельный статус, прямое подчинение Кабмина с возможностями координации. всех других государственных структур, прямо или косвенно касающихся соответствующих сфер — взаимоотношений с религиозными и этнонациональными сообществами.

Итак, есть рестарт. К сожалению, начинать Виктору Евгеньевичу придется практически с нуля. Но с большими возможностями и удивительным кредитом доверия.

PS Многие спрашивали меня все последние три года, почему молчу, почему не вмешиваюсь в ход событий. Думаю, ответ ясен: чтобы не было обвинений, что моя позиция и «субъективное» отношение мешают Службе полноценно выполнять свойственные функции. Итак, когда уже можем не только бессильно вздыхать, наблюдая за Руиной, но и проектировать положительные модели на будущее, снимаю с себя обеты молчания: последствия Руины должны быть преодолены как можно быстрее. Украину ждет победное будущее — в деятельности государственного органа в сфере отношений с религиозными и этнонациональными общинами, в том числе.

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Об авторе. Андрей Юраш, Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины в Ватикане

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