Назначение субсидий через Пенсионный фонд: в правительстве объяснили, как обратиться за их оформлением

Об этом во время заседания правительства 2 декабря рассказал премьер-министр Денис Шмыгаль, который напомнил, что назначение и начисление субсидий теперь будет происходить через Пенсионный фонд Украины.

"Сегодня есть решения, которые позволят Пенсионному фонду в полной мере выполнять возложенные на него новые полномочия и функции. Мы увеличиваем доходную и расходную часть бюджета Пенсионного фонда на 12,6 млрд грн. Все, кому субсидии назначены, обязательно их получат в полном объеме ", – заверил премьер.

Он также рассказал, что за субсидией украинцы с 1 декабря могут обратиться одним из трех удобных способов:

в ЦНАП или к уполномоченному представителю местной власти;

в электронной форме через портал Дия;

в сервисный центр Пенсионного фонда Украины или через вэб-портал или мобильное приложение ПФУ.

В то же время украинцам, которые в прошлом году уже получали субсидии, переназначат их автоматически.

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