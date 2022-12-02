Назначение субсидий через Пенсионный фонд: в правительстве объяснили, как обратиться за их оформлением
С 1 декабря начисление субсидий украинцам происходит через Пенсионный фонд. За субсидией можно обратиться одним из трех способов
Об этом во время заседания правительства 2 декабря рассказал премьер-министр Денис Шмыгаль, который напомнил, что назначение и начисление субсидий теперь будет происходить через Пенсионный фонд Украины.
"Сегодня есть решения, которые позволят Пенсионному фонду в полной мере выполнять возложенные на него новые полномочия и функции. Мы увеличиваем доходную и расходную часть бюджета Пенсионного фонда на 12,6 млрд грн. Все, кому субсидии назначены, обязательно их получат в полном объеме ", – заверил премьер.
Он также рассказал, что за субсидией украинцы с 1 декабря могут обратиться одним из трех удобных способов:
- в ЦНАП или к уполномоченному представителю местной власти;
- в электронной форме через портал Дия;
- в сервисный центр Пенсионного фонда Украины или через вэб-портал или мобильное приложение ПФУ.
В то же время украинцам, которые в прошлом году уже получали субсидии, переназначат их автоматически.
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