Назначение Совгири в КСУ неконституционно и незаконно, - юрист Жернаков

Об этом заявил юрист и председатель правления фонда DEJURE Михаил Жернаков в эфире Еспресо.

"Меня интересует, как народные депутаты объяснят такое: Конституция определяет, что судьи КСУ должны быть юристами с признанным уровнем компетенции и иметь высокие моральные качества и что судей КСУ отбирают на конкурсе. Конкурс госпожа Совгиря никакой не проходила, то, что называют конкурс, проводил комитет. Там даже не проверили соответствие формальным требованиям Конституции конкурсантов, потому что другого делегата от ОПЗЖ признали победителем конкурса, несмотря на то, что он ни одного дня не проработал на юридических специальностях, а Конституция требует 15 лет юридического стажа", - сказал он.

Он считает этот процесс неконституционным.

"Также есть прямое нарушение нормы закона о Конституционном Суде, потому что он прямо говорит, что не может быть судьей КСУ лицо, которое политически аффилировано. Совгиря - народный депутат, это очевидно для всех", - добавил Жернаков.

Юрист добавил, что такое назначение также нарушает обязательство Украины как кандидата в члены Евросоюза.

"Условием получения статуса кандидата в ЕС было то, что мы проведем реформу КСУ, в частности реформу отбора, и введем этот реальный конкурс. Еврокомиссия в своем решении ссылается на решение Венецианской комиссии, которая говорит, что не должно быть никаких назначений в суд, пока этот конкурс не будет введен. Мы месяц назад назад получали этот статус, всех поблагодарили, пообещали это все сделать и делаем совершенно противоположное", - отметил он.

По словам Жернакова, такое назначение посылает сигнал нашим партнерам, что мы договоренности и обещания не выполняем.

"Это абсолютно позорное назначение в трех измерениях – оно неконституционное, незаконное и оно удаляет нас от интеграции с ЕС", – подытожил юрист.

27 июля народную депутатку от "Слуги Народа" Ольгу Совгирю избрали судьей Конституционного суда.