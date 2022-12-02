Назначение казаха главой ОДКБ — пощечина Путину
Еще несколько дней назад Путин обещал этот пост лукашенковскому посипаке, оказывая давление на "союзников"
А назначение вместо белоруса казаха главой ОДКБ уже обсуждали?
Если нет, то даже несмотря на близость экс-министра обороны Казахстана (нового главы ОДКБ) к Кадырову, это было феерическое падение "старшего брата".
Читайте также: Конструкция ОДКБ ослабла с войной в Украине, — политический аналитик Божко
Токаева ультиматум: наш голова или без вас, — оказался сильнее. Финита у напыщенного "брата" отпевали быстро)
Еще несколько дней назад Путин обещал этот пост лукашенковскому посипаке, оказывая давление на "союзников".
Но Токаева ультиматум: наш голова или без вас, оказался сильнее.
Финита напыщенному "брату" отпели быстро)
Об авторе: Агия Загребельская, украинская юристка, государственная уполномоченная Антимонопольного комитета Украины (2015-2019 гг.).
Редакция не всегда разделяет мнения, высказанные авторами блогов.
Следите за важнейшими новостями Украины! Подписывайтесь на нашу facebook-страницу и телеграм-канал.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.66
Покупка 39.66Продажа 40.35
-
EUR
Покупка 40.58Продажа 41.67
- Актуальное
- Важное