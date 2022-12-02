А назначение вместо белоруса казаха главой ОДКБ уже обсуждали?

Если нет, то даже несмотря на близость экс-министра обороны Казахстана (нового главы ОДКБ) к Кадырову, это было феерическое падение "старшего брата".

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Токаева ультиматум: наш голова или без вас, — оказался сильнее. Финита у напыщенного "брата" отпевали быстро)

Еще несколько дней назад Путин обещал этот пост лукашенковскому посипаке, оказывая давление на "союзников".

Но Токаева ультиматум: наш голова или без вас, оказался сильнее.

Финита напыщенному "брату" отпели быстро)

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Об авторе: Агия Загребельская, украинская юристка, государственная уполномоченная Антимонопольного комитета Украины (2015-2019 гг.).

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