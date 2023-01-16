Об этом в эфире телемарафона "Единые новости" сказал секретарь СНБО Алексей Данилов.

"Понимая, что происходит на России, понимаем, что у них будет попытка сделать так называемый крайний рывок. Они к этому готовятся. Мы более чем уверены, что с этим связаны те процессы, которые на сегодняшний день происходят по смене людей... Именно назначение Герасимова говорит о том, что для них это последний звонок, после этого уже не на кого будет менять, не на кого будет списывать те поражения, которые они обязательно получат на нашей территории, они к этому готовятся, и мы должны к этому готовиться", - сказал Данилов.

В частности, он также отметил, что такой "рывок" они могут сделать и на годовщину полномасштабного вторжения, потому что для них такие даты являются "сакральными" вещами. Кроме того, по его словам, это может произойти и в марте.

12 января секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины заявил, что ВСУ уничтожают российское войско, "как шинкуют капусту", вопрос - на сколько хватит "их безумия".