"Назначение Герасимова – последний звонок": Данилов заявил, что РФ готовит "крайний рывок" и спрогнозировал сроки
Россия сейчас готовится к попытке совершить так называемый крайний рывок, с этим связаны кадровые изменения в командовании РФ
Об этом в эфире телемарафона "Единые новости" сказал секретарь СНБО Алексей Данилов.
"Понимая, что происходит на России, понимаем, что у них будет попытка сделать так называемый крайний рывок. Они к этому готовятся. Мы более чем уверены, что с этим связаны те процессы, которые на сегодняшний день происходят по смене людей... Именно назначение Герасимова говорит о том, что для них это последний звонок, после этого уже не на кого будет менять, не на кого будет списывать те поражения, которые они обязательно получат на нашей территории, они к этому готовятся, и мы должны к этому готовиться", - сказал Данилов.
В частности, он также отметил, что такой "рывок" они могут сделать и на годовщину полномасштабного вторжения, потому что для них такие даты являются "сакральными" вещами. Кроме того, по его словам, это может произойти и в марте.
- 12 января секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины заявил, что ВСУ уничтожают российское войско, "как шинкуют капусту", вопрос - на сколько хватит "их безумия".
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.93
Покупка 39.93Продажа 40.64
-
EUR
Покупка 42.06Продажа 43.11
- Актуальное
- Важное