Об этом заявил политолог Андрей Пионтковский в эфире Еспресо.

По его словам, это кадровое решение - последнее окно возможностей, которое РФ будет "забрасывать трупами мобиков", ведь других вариантов нет, разве что привычный ядерный шантаж.

"Есть и другой аспект. Многие рассматривают назначение генерала Герасимова как свидетельство решимости Москвы перейти в наступление. Но назначение Герасимова свидетельствует о другом - об ожесточенной борьбе внутри военно-политического руководства между министерством обороны и группировкой профессиональных уголовников Пригожина, его ЧВК Вагнера. Пригожин ведет открытую войну на уничтожение не против Украины, а против министерства обороны России. Я позволю себе процитировать в мужской аудитории тот эпитет, которым Пригожин наградил генерала Герасимова: Пригожин назвал его пи***ом, как и весь генеральный штаб. Но он пошел дальше: в своих заявлениях он набросился уже на администрацию президента, заявив, что там полно предателей, думающих о том, как проиграть войну", - подчеркнул политолог.

Андрей Пионтковский считает, что Евгений Пригожин стремится к власти в РФ, поэтому в Москве продолжается острый политический кризис.

"События ночи с 10 на 11 января в бункере Путина, когда было принято решение об отстранении пригожинского назначенца Суровикина и возвращении Герасимова, - это был военный минипереворот. Потому что Шойгу и Герасимов решили не ожидать злой участи генерала Павлова, расстрелянного за поражение на фронте .Пригожин осуществлял эти атаки с подачи Путина. Путину, как любому фюреру, нужно объяснить, что виноваты его генералы. Они заставили Путина вернуть Герасимова на его должность, но через два дня к нему явился Пригожин и частично переиграл ситуацию. Это борьба за будущую власть в России после поражения. Задача Пригожина - обвинить всю политическую и военную верхушку и захватить власть в России, проигравшей войну, как единственному героическому воину, пытавшемуся победить. Все это лишь ослабляет боеспособность российских вооруженных сил и приближает поражение", – заметил он.

11 января российские СМИ сообщили, что глава российского генштаба Валерий Герасимов назначен командующим объединенной группировкой войск, воюющих против Украины.

12 января Институт изучения войны отметил, что Путин назначил Герасимова, чтобы ослабить влияние Пригожина и силовиков.

16 января секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что готовится к попытке совершить крайний рывок и с этим связаны кадровые изменения в командовании РФ.

В разведке заявили, что Владимир Путин приказал Герасимову захватить Донетчину и Луганщину до конца зимы.

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