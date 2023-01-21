Назначение Герасимова командующим оккупантов свидетельствует о борьбе между Минобороны РФ и вагнеровцами, - Пионтковский
Назначение Валерия Герасимова командующим войсками РФ в Украине является минипереворотом и доказательством борьбы между Минобороны России и ЧВК Вагнера
Об этом заявил политолог Андрей Пионтковский в эфире Еспресо.
По его словам, это кадровое решение - последнее окно возможностей, которое РФ будет "забрасывать трупами мобиков", ведь других вариантов нет, разве что привычный ядерный шантаж.
"Есть и другой аспект. Многие рассматривают назначение генерала Герасимова как свидетельство решимости Москвы перейти в наступление. Но назначение Герасимова свидетельствует о другом - об ожесточенной борьбе внутри военно-политического руководства между министерством обороны и группировкой профессиональных уголовников Пригожина, его ЧВК Вагнера. Пригожин ведет открытую войну на уничтожение не против Украины, а против министерства обороны России. Я позволю себе процитировать в мужской аудитории тот эпитет, которым Пригожин наградил генерала Герасимова: Пригожин назвал его пи***ом, как и весь генеральный штаб. Но он пошел дальше: в своих заявлениях он набросился уже на администрацию президента, заявив, что там полно предателей, думающих о том, как проиграть войну", - подчеркнул политолог.
Андрей Пионтковский считает, что Евгений Пригожин стремится к власти в РФ, поэтому в Москве продолжается острый политический кризис.
"События ночи с 10 на 11 января в бункере Путина, когда было принято решение об отстранении пригожинского назначенца Суровикина и возвращении Герасимова, - это был военный минипереворот. Потому что Шойгу и Герасимов решили не ожидать злой участи генерала Павлова, расстрелянного за поражение на фронте .Пригожин осуществлял эти атаки с подачи Путина. Путину, как любому фюреру, нужно объяснить, что виноваты его генералы. Они заставили Путина вернуть Герасимова на его должность, но через два дня к нему явился Пригожин и частично переиграл ситуацию. Это борьба за будущую власть в России после поражения. Задача Пригожина - обвинить всю политическую и военную верхушку и захватить власть в России, проигравшей войну, как единственному героическому воину, пытавшемуся победить. Все это лишь ослабляет боеспособность российских вооруженных сил и приближает поражение", – заметил он.
- 11 января российские СМИ сообщили, что глава российского генштаба Валерий Герасимов назначен командующим объединенной группировкой войск, воюющих против Украины.
- 12 января Институт изучения войны отметил, что Путин назначил Герасимова, чтобы ослабить влияние Пригожина и силовиков.
- 16 января секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что готовится к попытке совершить крайний рывок и с этим связаны кадровые изменения в командовании РФ.
- В разведке заявили, что Владимир Путин приказал Герасимову захватить Донетчину и Луганщину до конца зимы.
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