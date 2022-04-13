Назначение генерала Дворникова командующим войной против Украины является попыткой РФ централизовать управление, - британская разведка

Об этом сообщило Минобороны Великобритании.



"Назначение Россией генерала армии Александра Дворникова командующим войной в Украине является попыткой централизовать командование и управление. Неспособность уладить и координировать военную деятельность мешала вторжению России по сей день", - отметили в министерстве.



У Александра Дворника опыт командования на войне в Сирии. В 2016 году он являлся командующим Южного военного округа, расположенного у восточной границы Украины. В британской разведке отметили, что в РФ отмечали успешное продвижение на Донбассе, поскольку оккупанты фокусируются на Востоке Украины.



"Выбор Дворникова дополнительно демонстрирует, насколько решительное сопротивление украинцев и неэффективное довоенное планирование заставили Россию переоценить свои операции", - подчеркнули в Минобороны Великобритании.

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