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Война с Россией: хроника
Главная война с Россией Назначение Бойко премьером, признание "Л/ДНР" и аннексии Крыма: Грозев назвал условия, выдвинутые РФ на переговорах с Украиной

Назначение Бойко премьером, признание "Л/ДНР" и аннексии Крыма: Грозев назвал условия, выдвинутые РФ на переговорах с Украиной

7 мартa, 2022 понедельник
15:42
война с Россией

Основатель Bellingcat журналист Христо Грозев рассказал, что Россия хочет добиться от Украины на переговорах. При этом он отмечает, что президент Владимир Зеленский уже отказался от этих условий

Об этом со ссылкой на источники, приближенные к переговорам, он рассказал в Твиттере, передает Еспресо.TV.

Так, по его данным, РФ требует от Украины:

  1. Владимир Зеленский остается проформой президента, но Россия назначает Юрия Бойко премьер-министром.
  2. Признать "Л/ДНР" и временно аннексированный Крым.
  3. Отказываться от НАТО.

При этом, по словам Грозева, президент Зеленский уже отказался от этих условий.

Напомним, 7 марта в 16:00 должен пройти третий раунд переговоров украинских представителей власти с россиянами.

Прошедшие 2 раунда переговоров не принесли существенных результатов, кроме договоренностей о последующих переговорах. По мнению Подоляка, переговоры Украины и РФ будут идти тяжело из-за жестких позиций сторон.

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