Назначение Бойко премьером, признание "Л/ДНР" и аннексии Крыма: Грозев назвал условия, выдвинутые РФ на переговорах с Украиной

Об этом со ссылкой на источники, приближенные к переговорам, он рассказал в Твиттере, передает Еспресо.TV.



Так, по его данным, РФ требует от Украины:

Владимир Зеленский остается проформой президента, но Россия назначает Юрия Бойко премьер-министром. Признать "Л/ДНР" и временно аннексированный Крым. Отказываться от НАТО.